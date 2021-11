Premier Mateusz Morawiecki przed środowymi głosowaniami podszedł do dziennikarzy stojących przy wejściu do Sejmu i odniósł się do listu pięciu frakcji w PE do Komisji Europejskiej ws. polskiego KPO.

Pięć frakcji w Parlamencie Europejskim domaga się w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego KPO, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia ws. Funduszu Odbudowy. List, którego autorami są liderzy grup Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy, opublikowała na swoim profilu EPL.



Reklama

Morawiecki o Tusku

- Kto jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Ten sam pan Donald Tusk, który jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. PO również domagała się tego, aby odrzucić Polski KPO. Później pan Donald Tusk wnioskował o to, żeby ten plan przyznać. Ale jestem co nieco zakłopotany, który pan Donald Tusk jest prawdziwy? Czy ten z Twittera, który domaga się przyznania KPO, czy ten przewodniczący PO, która odrzuca w polskim parlamencie KPO, czy wreszcie który jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, która wczoraj w sposób jednoznaczny i bardzo czytelny zażądała, by KPO nie został przyjęty - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Słowa szefa rządu komentowali politycy Koalicji Obywatelskiej.

- Jestem przerażony tym co robi premier. Jeżeli mamy kryzys na granicy, 24 tysiące osób zakażonych, 500 osób prawie umiera, a premier zajmuje się tym, czy Donald Tusk jest bardziej za czy przeciw - powiedział Robert Kropiwnicki (KO).

- Donald Tusk jest za Polską i za tym, żeby te pieniądze trafiły do Polaków. I tylko Mateusz Morawiecki jest kompletnie nieudolny, nie potrafi ich wynegocjować - dodał poseł.

Szef klubu KO Borys Budka zwrócił uwagę, że to Morawieckiemu można postawić zarzut dwoistości, bo raz po raz przybiera różne maski.

- Panie Morawiecki skończ pan kłamać, bo w mailach Dworczyka najlepiej widać, co o samym premierze sądzą jego najwięksi współpracownicy - powiedział dziennikarzom Budka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Waszczykowski w "Gościu Wydarzeń" o rozmowach Merkel z Łukaszenką: To błąd Polsat News