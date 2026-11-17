W skrócie Posłowie Konfederacji Korony Polskiej weszli w do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, żądając usunięcia flagi Izraela, która upamiętniała patrona placówki Henryka Sławika.

Minister Barbara Nowacka stwierdziła, że podczas interwencji posłowie poniżali i obrażali jedną z nauczycielek.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty skrytykował interwencję posłów, wskazując na jej antysemickie podłoże.

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Podczas wtorkowych obrad Sejmu minister edukacji Barbara Nowacka zabrała głos w sprawie interwencji posłów Konfederacji Korony Polskiej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku. Roman Fritz i Włodzimierz Skalik weszli na teren placówki, bo na szkolnym korytarzu, na cześć patrona szkoły, Henryka Sławika, wystawiono flagę Izraela.

- Wczoraj w Rybniku wtargnął poseł wraz z jakąś grupą, powołując się na interwencję poselską. Obrażali społeczność szkolną, zastraszali i nagrywali dyrektorkę - powiedziała Barbara Nowacka.

- Korona Konfederacji Polskiej wraz z panem Fritzem w 10 osób wbija się w czasie lekcji do szkoły. Was to śmieszy? To zobaczcie, w jaki sposób poniżył nauczycielkę, zobaczcie, jak on się zachowuje, w jaki sposób działają wasi - szanowni posłowie z PiS - wasi przyszli sojusznicy - stwierdziła minister edukacji.

- Mandat posła i senatora to przywilej. Mandat posła i senatora zobowiązuje do szczególnej uwagi i szczególnej troski również o dzieci i młodzież - powiedziała Nowacka, dodając, że "nie pozwoli na obrażanie szkoły".

Posłowie weszli w sprawie flagi Izraela w szkole. Czarzasty: Absolutny absurd

Interwencję posłów Konfederacji Korony Polskiej skomentował także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- (Włodzimierz Skalik - red.) interweniował ze względu na to, że wisiała tam flaga izraelska. Jakby wiedział, dlaczego ona wisiała, to pewnie też by interweniował przez nienawiść - powiedział marszałek Sejmu.

- Przypomnę: pan Henryk Sławik to jest kawaler Orderu Orła Białego, to jest osoba, która w trakcie wojny pomagała ludziom, w tym różnym grupom narodowościowym, w tym Żydom, w tym, żeby nie stracili życia. To jest nasz bohater - powiedział Czarzasty, dodając, że interwencja posłów to w jego ocenie "absolutny absurd".

- Jeżeli w przyszłym rządzie sprawowanym przez prawicę pan Braun będzie ministrem edukacji, to wszystkie szkoły w Polsce - wiemy, co będzie czekało - dodał marszałek.

Rybnik. Posłowie interweniowali w szkole w sprawie flagi Izraela

Poseł Fritz w poniedziałek zamieścił nagranie z interwencji w swoich mediach społecznościowych. Widać na nim, jak dyrektor placówki nakazuje posłom jej opuszczenie.

Finalnie posłowie weszli do gabinetu dyrektor, gdzie skierowali do kierownictwa szkoły pytania o sposób upamiętnienia Sławika. Polityk partii Grzegorza Brauna argumentował m.in., że Henryk Sławik zginął cztery lata przed powstaniem Izraela, więc nie powinno się go upamiętniać flagą tego państwa.

"W interwencji skierowałem do dyrekcji osiem konkretnych pytań, domagając się wyjaśnienia okoliczności umieszczenia flagi, a także zawnioskowałem o jej usunięcie i zastąpienie rzetelnym upamiętnieniem Henryka Sławika oraz ratowanych przez niego osób" - napisał Fritz.



