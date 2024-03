Posłanki Lewicy z apelem do prezydenta. "Ma czas do jutra"

- Pan prezydent powiedział, że jest przestrzeń do jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Czekam na tę decyzję z nadzieją - oznajmiła Anna Maria Żukowska po spotkaniu z Andrzejem Dudą. Posłanki Lewicy przekonywały prezydenta do podpisania nowelizacji ustawy ws. dostępu do pigułki "dzień po". Ma na to czas do środy.