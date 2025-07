Posłanka Polski 2050 rezygnuje. "Niełatwa decyzja"

" Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają , z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii" - czytamy w oświadczeniu byłej już posłanki Polski 2050.

"Taka narracja jest aberracją sama w sobie, gdyż z jednej strony legitymizuje nielegalne działania PiS , a z drugiej uderza w cały demokratyczny obóz, z takim trudem budowany. Próbuje tworzyć wrażenie, że to dwa pełnoprawne światy, tymczasem PiS swoją polityką deptania prawa, sam siebie wyeliminował z demokratycznego stołu negocjacyjnego . Sam siebie zepchnął do szarej strefy" - podkreśliła polityk.

"Bardzo wierzę w to, że Koalicja, mimo różnic i trudnych momentów, zreaktywuje się, wzmocni i będzie mogła do końca kadencji zrealizować wszystkie postawione przed Polską cele " - dodała Izabela Bodnar.

Polityk podkreśliła, że do podjęcia takiej decyzji zmobilizowało ją spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi działaczami PiS , które według niej odbyło się w "niestosownym formacie".

"Wiem, że wy też o tym marzycie, ale różni nas strategia dochodzenia do tego celu . dodała. Jesteście świetną drużyną, ale teraz trzeba zagrać najważniejszy dla Polski mecz w szerszym składzie . Tylko tak możemy go wygrać! - dodała.

"Nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Upokarzające są słowa, że 'ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana'. Jest!!! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - pisał w mediach społecznościowych parlamentarzysta.