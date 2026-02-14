Posłanka opuszcza Polskę 2050. Polsat News: Będą kolejne odejścia

W skrócie Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła odejście z partii Polska 2050, pozostając w klubie parlamentarnym.

Powodem decyzji były jej wątpliwości co do zasad demokracji, pluralizmu i solidarności w partii oraz przyjęcie uchwały mającej zablokować zmiany personalne.

Według doniesień w najbliższych dniach kolejne osoby mogą opuścić partię, a Rada Krajowa Polski 2050 apeluje o powstrzymanie eskalacji sporów do czasu Zjazdu Krajowego.

Wcześniej TVN24 i RMF FM przekazały, że posłanka opuści partię, ale do 21 marca zostanie w klubie parlamentarnym.

- Są pewne osoby, które nie mogą pogodzić się z demokratycznym wyborem - przekazał na antenie Polsat News wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Cwalińska-Śliwowska miała podjąć decyzję spontanicznie, bezpośrednio po uchwaleniu przez Radę Krajową uchwały zaproponowanej przez nową przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

"Uchwała ma zablokować wszelkie próby zmian personalnych, zarówno w klubie parlamentarnym, jak i w partii" - informowało RMF24.

Żaneta Cwalina-Śliwowska odchodzi z Polski 2050. "Mam wątpliwości"

- Mam wątpliwości, czy wszyscy w Polsce 2050 jednakowo rozumiemy słowo "demokracja", "pluralizm" i "solidarność" - powiedziała Żaneta Cwalina-Śliwowska, komentując swoją decyzję.

- Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem wydaje się być uchwałą kagańcową, która zamyka usta parlamentarzystom, którzy mają inne zdanie - powiedziała posłanka na konferencji prasowej.

- Wszystko to jest zabetonowane uchwałą większością jednego głosu - dodawała, wskazując na jeden wakat w Radzie krajowej. Jak zaznaczyła, jej wątpliwości budzi także fakt, że "zostało zablokowane dokooptowanie do Rady Krajowej na wakaty dwóch osób". - To pokazuje, jaka sytuacja by była, gdyby te wakaty zostały obsadzone. Byłaby zupełnie odwrotna, niż jest w tej chwili - podkreśliła.

Cwalińska-Śliwowska oznajmiła, że "uchwała, która została podjęta, nie pozwala na zmiany na stanowiskach w partii oraz wyciąganie konsekwencji wobec posłów, którzy łamią zasady, na które się umówiono".

Polska 2050. Cwalina-Śliwowska: Czerwona linia została przekroczona

- Nie mogąc przejść do porządku dziennego nad takim obrotem sprawy i wobec tego, że do moich kolegów i koleżanek nie trafiały merytoryczne argumenty z tym związane, postanowiłam wystąpić z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, złożyć członkostwo, ale jednocześnie nie występować z klubu parlamentarnego - przekazała posłanka, tłumacząc, że "podjęta właśnie uchwała jej na to pozwala".

- Moja rezygnacja nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu - zapewniła, dodając, że wystąpienie z partii nie niesie wobec niej żadnych konsekwencji. Oficjalne pismo w tej sprawie złoży w poniedziałek.

- Nie umawiałam się na taką Polskę 2050. (…) Dziś czerwona linia została przekroczona - podsumowała.

Aleksandra Leo o odejściu z Polski 2050: Decyzja w ciągu najbliższych dni

Głos w sprawie zabrała na antenie Polsat News także wiceprzewodnicząca klubu Polska 2050 Aleksandra Leo.

Działamy teraz solidarnie (…) w ciągu najbliższych dni podejmiemy decyzję, co dalej - powiedziała pytana, czy zamierza wystąpić z partii. - Dzisiejsza uchwała kagańcowa, która odbiera nam głos, to symboliczny koniec Polski 2050, do której ja przystępowałam - stwierdziła.

Posłanka dodała, że "uchwała ta jest siłowym rozwiązaniem". - To rozwiązanie, którego nie powstydziłaby się Solidarna Polska, a nie Polska 2050 - dodała. - Zamiatanie pod dywan nie jest rozwiązaniem - podkreśliła.

Spięcie w Polsce 2050. Rada Krajowa chce wyciszenia sporów

Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaprzestali eskalacji napięć - przekazała Polska Agencja Prasowa.

Źródła PAP zbliżone do zarządu partii przekazały, że obradująca w sobotę Rada poparła uchwałę "w sprawie funkcjonowania partii Polska 2050 oraz podmiotów ją reprezentujących do czasu Zjazdu Krajowego" i domaga się w niej od członków powstrzymania się od zmian formalnych w podmiotach reprezentujących partię.

Jak przekazał RMF FM anonimowo jeden z uczestników spotkania, które odbywało się w formie zdalnej, "Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała rozmowy przy jednym stole i wypracowanie kompromisu w sprawie sytuacji w klubie parlamentarnym".

"Nowa przewodnicząca głośno mówiła dziś o tym, że chce wyciszenia wojny czy skupieniu się na realizowaniu naszych postulatów. W planach są także rozmowy z Pauliną Hennig-Kloską na temat zmian w klubie, które mają zadowolić jej frakcję" - podało źródło rozgłośni.

Według relacji RMF FM po przegranym głosowaniu Paulina Hennig-Kloska "od razu wyszła bez słowa z tego spotkania", co miało wywołać niemałą konsternację. "Część z uczestników była oburzona, a cześć zdziwiona" - podkreślono.

