W skrócie Adam Szłapka skomentował sprawę posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek, która została zapisana na specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu z pominięciem kolejki.

Placówka wykryła nieprawidłowość i poinformowała o niej biuro poselskie Małgorzaty Pępek, a usługa nie została zgłoszona do rozliczenia w NFZ.

Po otrzymaniu pisma ze szpitala, Małgorzata Pępek zaczęła kierować do placówki liczne zapytania, a jej stosunek do placówki uległ zmianie w kolejnych latach.

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Adam Szłapka był gościem Marcina Fijołka w programie "Graffiti" w Polsat Newa, gdzie skomentował najnowsze doniesienia na temat nieprawidłowości w szpitalu w Żywcu. Według dziennikarzy portalu Zero posłanka KO Małgorzata Pępek została tam zapisana na specjalistyczne badania bez kolejki.

Rzecznik rządu stwierdził, że posłanka "będzie musiała to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić i pewnie też w zależności od tego, jak to będzie wyglądało, będą konsekwencje".

Afera w szpitalu w Żywcu. Adam Szłapka komentuje

- W żadnej mierze nie bronię tego typu sytuacji. Wszystko musi być wyjaśnione. Nikt nie będzie tutaj uciekał za granicę, nikt nie będzie otrzymywał awansu. Wiemy, że tak było wcześniej. Więc każda tego sprawa musi być wyjaśniona - zapewnił.

Jak przekazali dziennikarze portalu Zero, 22 lutego 2025 r. Małgorzata Pępek pojawiła się w szpitalu w Żywcu, gdzie wykonano jej specjalistyczne badanie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej została przyjęta przez placówkę po trzech tygodniach, mimo że średni okres oczekiwania w Polsce wynosił 23 miesiące.

Pępek nie miała żadnych medycznych wskazań, które uzasadniałyby wykonanie badania poza kolejką. Jak sama wskazuje, "została zapisana na badanie przez osobę pracującą na oddziale położnictwa, będącą w strukturach KO".

Nieprawidłowa sytuacja została wyłapana przez mechanizmy kontrolne placówki, która przesłała do biura poselskiego Pępek pismo w tej sprawie. Usługa nie została także zgłoszona do rozliczenia w NFZ.

Żywiec. "Zemsta" Małgorzaty Pępek na szpitalu?

Dziennikarze portalu Zero zwracają uwagę na zachowanie posłanki po otrzymaniu pisma z placówki. - Zaczęła zasypywać władze szpitala szeregiem pism z pytaniami. Paraliżowała pracę, ewidentnie chciała się zemścić - mówili im rozmówcy.

Posłanka argumentuje, że od zawsze interesowała się losami żywieckiej placówki. Intryguje jednak widoczna zmiana w jej postawie wobec szpitala.

W 2024 roku posłanka apelowała do ministra zdrowia o dodatkowe środki dla placówki, zmagającej się z problemami finansowymi, tłumacząc, że wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia były zbyt niskie. Chwaliła także jej władze.

W 2025 roku w podobnym dokumencie skierowanym do resortu zdrowia pisała już o złym zarządzaniu w szpitalu. Rok później narzekała natomiast, że placówka nie powinna mówić o niedofinansowaniu, bo może dorabiać na prywatnych świadczeniach.





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