W skrócie Małgorzata Pępek powiedziała, że została przyjęta na badanie w szpitalu w Żywcu po otrzymaniu informacji o zwolnionym terminie.

Posłanka uzyskała termin badania po trzech tygodniach oczekiwania i nie była świadoma istnienia długiej kolejki.

Pępek stwierdziła, że od dawna jest krytyczna wobec funkcjonowania szpitala w Żywcu, powołując się na skargi mieszkańców i pracowników.

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Informacje o tym, że posłanka Koalicji Obywatelskiej została wezwana na posiedzenie klubu KO w przyszłym tygodniu przekazał Polsat News Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu KO.

Sama Małgorzata Pępek skomentowała w rozmowie z Polsat News najnowsze medialne doniesienia. Jak informowali we wtorek rano dziennikarze portalu Zero, polityk z Koalicji Obywatelskiej została przyjęta na badanie w szpitalu w Żywcu poza kolejką.

Według ustaleń czas oczekiwania na tę usługę wnosił w Polsce średnio 23 miesiące, podczas gdy Pępek czekała na nią tylko trzy tygodnie.

- Czekałam, nie pamiętam dokładnie ile, może więcej niż trzy tygodnie. Ale umówiłam się na badanie normalnie, dostałam skierowanie od lekarza rodzinnego - tłumaczyła.

Afera w szpitalu w Żywcu. Małgorzata Pępek tłumaczy

Posłanka przyznała, że o rejestrację poprosiła koleżankę, która pracuje w szpitalu. Podkreśliła jednak, iż w żaden sposób nie naciskała na pracowników placówki, aby zostać przyjętą przed innymi. - Poprosiłam, żeby mnie wpisano do kolejki - zaznaczyła.

- Otrzymałam telefon, że zwalnia się termin, że ktoś zrezygnował. Więc przyszłam na badanie i je zrobiłam (...). Nikogo nie chciałam urazić, nikomu nie chciałam zrobić żadnego problemu. Przyszłam grzecznie, no i tyle - mówiła.

Pępek przekazała też, że następnego dnia jej badanie "nagle stało się sprawą publiczną". - W szpitalu działy się rzeczy niesympatyczne, wzywano moją koleżankę do pani dyrektor, która groziła, że ją zwolni. Panie, które były w rejestracji również miały nieprzyjemności i problemy. To po prostu jakieś niepoważne zachowanie - wskazała.

Pępek podkreśla, iż nie wiedziała, że zostaje przyjęta wcześniej. - Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest kolejka, nie sprawdzałam tego (...). Nie pomyślałabym nawet o żadnych problemach - podkreśliła.

Małgorzata Pępek przyjęta poza kolejką. "Gdybym wiedziała"

Posłanka KO zapewnia, że gdyby była świadoma istnienia kolejki, umówiłaby się na badanie prywatnie, a nie próbowała zrobić to w szpitalu. Ma jednak wątpliwości, co do zasadności medialnych doniesień.

- Ale nawet moja pracownica mi dzisiaj powiedziała, że w zeszłym roku robiła badanie i za trzy tygodnie dostała termin. Więc coś mi tutaj nie pasuje, ktoś tutaj kłamie, ktoś bezpośrednią nagonkę na moją osobę skierował - powiedziała.

Według informacji portalu Zero procedury kontrolne w szpitalu w Żywcu pozwoliły na wykrycie nieprawidłowości bezpośrednio po badaniu posłanki. W związku z tym skierowano do niej pismo, a usługi nie zgłoszono do rozliczenia na NFZ.

Małgorzata Pępek: Zawsze byłam krytyczna wobec szpitala w Żywcu

Dziennikarze zauważają, że po otrzymaniu dokumentu Pępek zmieniła nastawienie do funkcjonowania placówki. Wcześniej posłanka walczyła o dodatkowe fundusze dla szpitala i chwaliła jego władze. W 2025 roku, po badaniu, zaczęła natomiast je krytykować. Także do tych ustaleń polityk KO odniosła się w rozmowie z Polsat News.

Pępek podkreśliła, że regularnie otrzymuje skargi od mieszkańców i pracowników placówki na jej działanie. - Jeszcze wczoraj podczas dyżuru poselskiego otrzymywałam takie skargi. Ja zawsze byłam krytyczna wobec pracy tego szpitala - powiedziała.

- Pacjenci w tym szpitalu nie mają zapewnionej dobrej opieki i to jest moje zdanie, które będę podtrzymywać zawsze - podkreśliła.

Władze placówki w Żywcu nie odpowiedziały na prośbę o komentarz wystosowaną przez portal Zero, tłumacząc, że nie odnoszą się do indywidualnych spraw poszczególnych pacjentów.





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