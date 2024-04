Posiedzenie rządu z udziałem generałów. Donald Tusk przekazał informacje

Premier podczas konferencji prasowej mówił o bezpieczeństwie kraju, a temat według niego powinien być wyłączony z polityki partyjnej.

- Musimy podjąć pilne działania, aby nadrobić zapóźnienia. Nie chcę używać polityki do spraw wojskowych (...), jednak Polska jest w sytuacji trudniejszej niż mogła być. Płacimy duży koszt za początek rządów PiS w wykonaniu Antoniego Macierewicza - powiedział Donald Tusk. Reklama

Byłego szefa MON oskarżył o zakwestionowanie "przetargów na osiem baterii Patriot".

- My go przygotowaliśmy pod koniec 2014 roku, a dopiero niedawno podpisano umowę na dwie baterie i zrobił to dopiero Mariusz Błaszczak. Antoni Macierewicz unieważniał także postępowania przetargowe na zakup dronów - kontynuował lider PO.

- Większość zakupów zbrojeniowych było nieprzemyślaną strategią, którą wcześniej zniszczył Antoni Macierewicz. To była panika, w którą wpadł PiS po wybuchu wojny - dodał Tusk. Zapewnił jednocześnie, że nie ma "obsesji na punkcie Antoniego Macierewicza, choć mógłby".

Jednocześnie premier wezwał do zwiększenia możliwości polskiego nieba. - Będziemy współpracować w ramach inicjatywy europejskiej tarczy podniebnej - mówił Donald Tusk. Jak zaznaczył żelazna kopuła nad naszym krajem "musi być szczelna". Na dowód tego wyliczał, że w ostatnim ataku na Izrael strącono ponad 90 proc. wymierzonych w państwo, a w tym czasie Ukraina odparła atak co trzeciego pocisku.

Politycy PiS wezwani do prokuratury. "To są twardzi ludzie"

W czasie pytań od prasy premier komentował wcześniejszą konferencję prasową Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy zostali wezwani do prokuratury ws. nielegalnego głosowania w Sejmie. Reklama

- Nie ma co robić histerycznych oświadczeń. To są twardzi ludzie. Wiedzą co zrobili i za co odpowiadali - powiedział Donald Tusk Jednocześnie zwrócił uwagę na zmianę narracji polityków PiS w sprawie Pegasusa.

- Nie przejmowałbym się opiniamy tych, którzy używali róznych sprzetów operacyjnych wobec także liderów opozycji. Sami to oceńcie: czy (dozwolone było) używanie wyrafinowanego antyterrorystycznego narzędzia wobec małżeństwa Brejzów (szef kampanii wyborczej KO - red.). To nawet nie jest pytanie o legalność lub nie (...). Znamy z historii Europy reżimy dbające o legalizm do swoich nielegalnych działań. Wiecie jakim legalistą był Stalin? - mówił premier.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!