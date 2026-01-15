Posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry. Sąd rozpatrzy wniosek

Paulina Sowa

Oprac.: Paulina Sowa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy w czwartek wniosek Prokuratury Krajowej o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie, które będzie niejawne, zostało zaplanowane na godz. 10. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie jest objęty azylem politycznym.

Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym płaszczu wykonujący gest ręką podczas rozmowy lub przemówienia, tło stanowi pochmurne niebo.
Posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa ZiobryMarysia ZawadaEast News

W skrócie

  • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatruje wniosek Prokuratury Krajowej o aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
  • Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.
  • Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę końcem października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Zobacz również:

Od lewej: Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro i Donald Tusk
Polska

Zwrot w sprawie Ziobry? "Jeśli przyjdą do sądu, to będzie koniec Tuska"

Marta Kurzyńska
Marta Kurzyńska

    Sprawą zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która 22 grudnia ubiegłego roku odroczyła posiedzenie do 15 stycznia z powodu - jak podał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt byłego ministra.

    Azyl polityczny dla Ziobry. Szef MSZ: Nie mamy oficjalnego potwierdzenia

    W środę Zbigniew Ziobro przyznał na antenie TVN24, że azyl polityczny ma od 22 grudnia 2025 roku. 

    Interia skierowała do węgierskiego MSW pytania dotyczące azylu dla byłego ministra sprawiedliwości. Zapytaliśmy o powody decyzji, kiedy udzielono azylu, kiedy był złożony wniosek i czy dotyczy on też żony polityka.

    W odpowiedzi poinformowano nas, że ze względu na rygorystyczne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w procedurach azylowych, MSW nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących ewentualnych wniosków ani przebiegu ich rozpatrywania.

    - Strona polska ma informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o przyznanie azylu Ziobrze.

    Zobacz również:

    Węgry. Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Żurek: Możliwa skarga do TSUE
    Polska

    Polska podejmie kroki prawne? Żurek zapowiada ws. Ziobry

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Gołoledź, mróz, śnieg... Będą kolejne ostrzeżenia pogodowePolsat News

    Najnowsze