W skrócie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatruje wniosek Prokuratury Krajowej o aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę końcem października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Sprawą zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która 22 grudnia ubiegłego roku odroczyła posiedzenie do 15 stycznia z powodu - jak podał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt byłego ministra.

Azyl polityczny dla Ziobry. Szef MSZ: Nie mamy oficjalnego potwierdzenia

W środę Zbigniew Ziobro przyznał na antenie TVN24, że azyl polityczny ma od 22 grudnia 2025 roku.

Interia skierowała do węgierskiego MSW pytania dotyczące azylu dla byłego ministra sprawiedliwości. Zapytaliśmy o powody decyzji, kiedy udzielono azylu, kiedy był złożony wniosek i czy dotyczy on też żony polityka.

W odpowiedzi poinformowano nas, że ze względu na rygorystyczne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w procedurach azylowych, MSW nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących ewentualnych wniosków ani przebiegu ich rozpatrywania.

- Strona polska ma informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o przyznanie azylu Ziobrze.

