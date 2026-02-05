O decyzji sądu obrońca Zbigniewa Ziobry poinformował w mediach społecznościowych.

"Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu ministra Zbiory. Zaskarżymy tę decyzję do Sądu Okręgowego w Warszawie" - napisał na platformie X Adam Gomoła. Informację tę potwierdzono także podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia sądu.

- Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Zbigniewa Z. Podzielił w pełni argumentacje, uznając, że zachodzi przesłanka ogólna do stosowania środków zapobiegawczych w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów - poinformował prokurator Piotr Woźniak.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu

Sąd uznał także zaistnienie przesłanki szczególnej dotyczącej ryzyka ukrycia się bądź ucieczki, bezpośrednio wskazując na pobyt byłego ministra na Węgrzech, oraz matactwa procesowego. Wskazał także na grożący politykowi wysoki wymiar kary.

- Wniosek prokuratury został w całości uwzględniony. Kolejnym etapem będzie wdrożenie poszukiwań podejrzanego listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania - dodał prokurator.

Woźniak poinformował także, że list gończy zostanie prawdopodobnie sporządzony w piątek, wniosek o wydanie ENA natomiast będzie złożony na początku następnego tygodnia.

Po zakończeniu posiedzenia głos zabrał także mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Ziobry. - Już dzisiaj złożyłem do akt sprawy wniosek o wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia - przekazał.

- Sąd dzisiaj stanął na stanowisku, że nasz klient może być tymczasowo aresztowany, przy czym musi być umieszczony w zakładzie leczniczym. Uważam, że jest to decyzja błędna i będziemy skarżyć to rozstrzygnięcie - dodał.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd rozpatrzył wniosek

Sprawą aresztu dla Zbigniewa Ziobry zajęła się w czwartek ponownie sędzia Agnieszka Prokopowicz, która wcześniej dwukrotnie odraczała posiedzenie w związku z kolejnymi wnioskami obrony.

Pierwsze odroczenie nastąpiło 22 grudnia 2025 roku z powodu niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt. Drugie odroczenie zasądzono 15 stycznia po złożeniu wniosku o wyłączenie sędzi. Obrona wskazywała m.in. na kwestie jej obiektywizmu w związku z przynależnością do stowarzyszenia sędziów "Iustitia". 16 stycznia sąd odrzucił wniosek o zmianę sędziego.

Obecnie Ziobro - jak poinformował jeden z jego obrońców, mec. Bartosz Lewandowski - objęty jest ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Były minister otrzymał azyl

Mecenas Lewandowski zapowiedział też, że Ziobro otrzyma dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości przemieszczanie się.

Dokument ten nie daje jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA.

Zbigniew Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu - jak to ujął - przywrócenia w Polsce rzeczywistych gwarancji praworządności. Zapowiedział jednocześnie, że nie złoży mandatu poselskiego i będzie podejmował aktywność publiczną, w tym medialną, wymierzoną w obecny rząd.

Były minister podkreślił także, że jego działania związane z Funduszem Sprawiedliwości były zgodne z prawem.

Prokuratura: Ziobro miał popełnić 26 przestępstw

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

