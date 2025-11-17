W poniedziałkowe popołudnie 17 listopada Anna Fedorczyk z oddziału administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa potwierdziła w rozmowie z Interią, że posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry będzie miało miejsce tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

- Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na 22 grudnia na godzinę 10:00 w sali 126 - przekazała Interii przedstawicielka sądu.

Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry

Wniosek w sprawie tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na okres trzech miesięcy złożyła w czwartek 13 listopada Prokuratura Krajowa.

"Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśniono w komunikacie.

Prokuratura argumentowała wówczas, że w sprawie zachodzi jedna przesłanka ogólna zastosowania aresztowania w postaci "dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych czynów" i trzy ogólne: "obawa ucieczki lub ukrycia, obawa bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźba wymierzenia surowej kary".

Przypomnijmy, że śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

