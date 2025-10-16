Poseł wraca do Polski 2050. "Wszystkie ręce na pokład"
Poseł Adam Gomoła wraca do Polski 2050 - poinformowało w czwartek ugrupowanie. - Dołączam do drużyny Polski 2050. Wszystkie ręce na pokład - stwierdził poseł podczas konferencji prasowej w Sejmie
- Mam przyjemność ogłosić, że dołączam do drużyny Polski 2050, która w moim przekonaniu jest najważniejszą częścią tej koalicji, która utorowała drogę do zmiany władzy w 2023 roku - stwierdził w czwartek Adam Gomoła podczas konferencji prasowej Polski 2050 w Sejmie.
- Cieszę się bardzo, że zwieramy szyki. Wszystkie ręce na pokład - dodał.
Więcej informacji wkrótce.