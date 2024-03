Adam Gomoła poza klubem i partią Polska 2050. Polityk nie przyznaje się do zarzutów

Polityk ugrupowania Szymona Hołowni przekazał, że to Adam Gomoła zdecydował o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie i partii Polska 2050. - My tę sprawę dogłębnie wyjaśnimy i sprawdzimy na czym opierają się te zarzuty. Żadna partia nie może sobie pozwolić na to, żeby miała zarzuty i była oskarżana o to, że obchodzi prawo wyborcze - dodał.