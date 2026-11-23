W skrócie Poseł Franciszek Sterczewski został zatrzymany na lotnisku w Tel Awiwie i otrzymał zakaz wjazdu do Izraela, co jest skutkiem jego udziału w rejsie Flotylli Sumud w 2025 roku.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że polska konsul udzieliła pomocy posłowi, podkreślając jednocześnie, że polityk nie informował placówki dyplomatycznej o swojej podróży.

Pięcioletni zakaz wjazdu nałożono na polityka po tym, jak w 2025 roku brał on udział w rejsie Flotylli Sumud, mającej na celu przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy.

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W niedzielę władze Izraela odmówiły wjazdu do kraju posłowi na Sejm RP Franciszkowi Sterczewskiemu. Polityk przekazał w poniedziałek, że od godz. 14 (dzień wcześniej) był zatrzymany na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, a noc spędził w areszcie.

Niedługo później sytuację skomentował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o sytuacji strona polska rozpoczęła działania i podjęła rozmowy z władzami w Jerozolimie. Dodał, że polityk przed południem wyruszył w drogę powrotną do Warszawy.

Franciszek Sterczewski zatrzymany. Miał zakaz wjazdu do Izraela

Następnie Wewiór zamieścił wpis na platformie X, w której podsumował zaistniałą sytuację. Wskazał, że Sterczewski nie konsultował się z polską placówką dyplomatyczną, ani nawet jej nie poinformował.

"Gdy tylko dowiedzieliśmy się o sytuacji, polska konsul w godzinach nocnych podjęła działania - kontaktowała się z posłem i władzami Izraela, wyjaśniła okoliczności i udzieliła pomocy konsularnej" - napisał rzecznik MSZ.

Według izraelskiego resortu powodem odmowy był przyznany posłowi pięcioletni zakaz wjazdu do kraju Bliskiego Wschodu. Otrzymał go razem z innymi członkami Flotylli Sumud, gdy w 2025 roku próbowała przełamać izraelską blokadę morską Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną do jej mieszkańców.

"O tym, kogo wpuszczają na swoje terytorium, decydują władze poszczególnych państw. Nie mamy wpływu na ich decyzje, ale mamy obowiązek pomagać naszym obywatelom. I właśnie to zrobiliśmy. Poza tym przypominam: MSZ odradza wszelkie podróże do Izraela. Ostrzeżenia MSZ warto traktować poważnie" - dodał we wpisie Wewiór.

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Flotylla Sumud. Sterczewski obwiniał władze Izraela o złe traktowanie

Flotylla Sumud ("wytrwałość" lub "opór" po arabsku) składała się z ponad 40 statków, na których znajdowało się 500 uczestników z ponad 44 krajów. Flotylla rozpoczęła rejs pod koniec sierpnia 2025.

Po kilkumiesięcznej podróży izraelskie siły przechwyciły statki, a uczestników, w tym polskiego posła, zatrzymano. Sterczewski odmówił wówczas podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Ostatecznie 6 października został deportowany do Aten.

Po powrocie parlamentarzysta oskarżał izraelskie służby o niewłaściwe traktowanie zatrzymanych. W rozmowie z Interią opisywał warunki panujące w ośrodku, w którym przebywał i apelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej na działania Izraela.

- W porcie byliśmy traktowani bardzo brutalnie, przez wiele godzin siedzieliśmy na ziemi, żołnierze kazali nam trzymać głowy jak najniżej. Gdy ktoś się rozglądał, podchodził do niego żołnierz, czasem bił, czasem krzyczał. Sceny przypominające to, jak Niemcy traktowali Żydów podczas II wojny światowej - mówił Sterczewski.



