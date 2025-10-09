Poseł Sterczewski ukarany przez klub KO. "Nie przedstawił usprawiedliwienia"

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Władze klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej nałożyły na posła Franciszka Sterczewskiego karę finansową za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Sterczewski brał udział w misji humanitarnej z pomocą dla Strefy Gazy. Wcześniej w rozmowie z Interią tłumaczył, że "jeżeli zwykła polityka parlamentarna nie działa, to powinniśmy zawiesić wszystkie nasze działania i rzucić się do ratowania ludzi, którzy giną".

Poseł Franciszek Sterczewski
Poseł Franciszek SterczewskiStach AntkowiakReporter

W skrócie

  • Poseł Franciszek Sterczewski został ukarany finansowo za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas posiedzeń Sejmu.
  • Sterczewski nie pojawił się w Sejmie, ponieważ uczestniczył w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy, przechwyconą przez izraelską marynarkę.
  • Poseł tłumaczy swoją nieobecność koniecznością ratowania ludzi i uważa, że polityka parlamentarna bywa nieskuteczna w obliczu dramatycznych sytuacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Każdy poseł, który nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i nie został usprawiedliwiony, w sensie takim, że nie przedstawił formalnego usprawiedliwienia, podlega karze finansowej - wyjaśnił rzecznik klubowej dyscypliny poseł Tomasz Nowak.

Taka kara, dodał, została więc nałożona na posła Franciszka Sterczewskiego, bo nie usprawiedliwił on swojej nieobecności w Sejmie od września, gdy był uczestnikiem flotylli z pomocą dla Strefy Gazy.

Flotylla przechwycona przez Izrael. Wśród zatrzymanych polski poseł

Polacy: Omar Faris, Nina Ptak, poseł Franciszek Sterczewski i brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz, znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących od pierwszych dni września udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która kierowała się do Strefy Gazy.

Zobacz również:

Radosław Sikorski i Franciszek Sterczewski
Świat

Sterczewski odpowiedział Sikorskiemu. "Mam obowiązek"

Michał Blus
Michał Blus

    Morski konwój humanitarny został przechwycony w ubiegłym tygodniu w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

    Franciszek Sterczewski: Mówiono mi, że misja będzie dwa razy krótsza

    Sterczewski odpowiedział także na zarzut, że w czasie, który poświęcił na podróż flotyllą, powinien zajmować się sprawami poselskimi.

    - Mówiono mi, że misja będzie dwa razy krótsza. Chciałbym być w tym czasie w parlamencie, ale jeżeli zwykła polityka parlamentarna nie działa, to uważam, że powinniśmy zawiesić wszystkie nasze działania i rzucić się do ratowania ludzi, którzy giną pod bombami, są głodzeni i zrobić wszystko, żeby zwrócić uwagę świata na tę sytuację.

    Zobacz również:

    Polscy aktywiści wrócili do Polski
    Polska

    Zatrzymani Polacy wrócili z Izraela. Wśród nich poseł Sterczewski

    Marcin Jan Orłowski
    Monika Bortnowska
    Marcin Jan Orłowski, Monika Bortnowska
    "Może puknąć się w głowę?". Czarnek zwrócił się do ministraPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze