W skrócie Poseł stowarzyszenia Rozwój Plus Ryszard Bartosik stracił prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Polityk poinformował o zdarzeniu w mediach społecznościowych, przyznał się do błędu, przyjął mandat i przekazał darowiznę na rzecz fundacji wspierającej ofiary wypadków.

W przeszłości prawo jazdy za zbyt szybką jazdę stracili także inni parlamentarzyści, w tym Zbigniew Dolata z PiS oraz senator KO Adam Szejnfeld.

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"23 października 2026 roku, wracając do domu, przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym" - napisał poseł Ryszard Bartosik na platformie X.

"Z pokorą przyjmuję mandat i zakaz prowadzenia auta na trzy miesiące" - dodał polityk stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Ryszard Bartosik z Rozwoju Plus stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Poseł przeprosił także za swoje zachowanie. Poinformował również, że dokonał wpłaty na fundację zajmującą się wsparciem ofiar wypadków drogowych.

W rozmowie z PAP Bartosik, odnosząc się do swojego wpisu, powiedział, że dla niego podanie takiej informacji publicznie to nie kwestia odwagi.

- Po prostu jeżeli popełniłem błąd, to trzeba się do niego przyznać i za niego przeprosić - powiedział.

Poseł stracił prawo jazdy. Sam się przyznał

Ryszard Bartosik nie jest pierwszym politykiem, który przekroczył prędkość podczas jazdy samochodem i został ukarany odebraniem prawa jazdy.

Wcześniej za zbyt szybką jazdę prawo jazdy stracili także inni wielkopolscy parlamentarzyści. W 2019 poseł PiS z Gniezna Zbigniew Dolata przekroczył dozwoloną prędkość o 79 km/h. Został za to ukarany mandatem w wysokości 400 zł i 10 punktami karnymi oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

W 2019 roku również obecny senator KO Adam Szejnfeld stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Polityk jechał 101 km/h w terenie zabudowanym, a więc przekroczył prędkość o 51 km/h. Rekordzistą jak chodzi o łamanie przepisów drogowych jest jednak poseł Łukasz Mejza. Polityk był kilkunastokrotnie łapany przez fotoradary.



