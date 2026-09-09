W skrócie Marek Jakubiak zadeklarował, że nie miałby zastrzeżeń do współpracy z Grzegorzem Braunem po wyborach.

Poseł Rozwoju Plus wykluczył możliwość koalicji z Koalicją Obywatelską, wskazując, że rozważa koalicje z ugrupowaniami po prawej stronie sceny politycznej.

Jakubiak podkreślił, że Grzegorz Braun nie sprawiał mu żadnych problemów we współpracy i docenił jego profesjonalizm, mimo specyficznej narracji.

Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało założone przez Mateusza Morawieckiego i obecnie ma klub parlamentarny. Najnowsze sondaże dają mu poparcie powyżej pięciu procent.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Poseł Rozwoju PlusMarek Jakubiak w trakcie środowego programu "Studio parlament" na antenie Polsat News Polityka był pytany o możliwych koalicjantów formacji Mateusza Morawieckiego po wyborach parlamentarnych. Jak podkreślił, Prawo i Sprawiedliwość nie jest jedynym możliwym koalicjantem.

- My realnie podchodzimy do polityki, a nie życzeniowo. Po wyborach okaże się, kto wszedł do parlamentu i wtedy będziemy budowali koalicję rządową - wskazał. Dopytany, przyznał jednak, że wyklucza porozumienie z Koalicją Obywatelską.

Rozwój Plus. Marek Jakubiak: Mi tam Grzegorz Braun nie przeszkadza

- My będziemy współpracować z każdym, kto będzie po prawej stronie sceny politycznej (...). Wszyscy mówią: "Nie, my z Braunem nie". Jest wielu posłów w Rozwoju Plus, którzy mówią, że raczej z Braunem by nie chcieli, ale to słowo raczej - zadeklarował Jakubiak.

Jak stwierdził, on sam nie miałby problemu z porozumieniem z Konfederacją Korony Polskiej. - Mi akurat Braun nie przeszkadza - zadeklarował.

- Może i on ma charakterystyczne dla Korwina-Mikkego i dla siebie początki zdań. Natomiast szczerze powiem, że jak się do końca go wysłucha i jak słuchałem rozmowy z profesorem Żarkiem nt. II wojny światowej, to na końcu oni zgodzili się, że mówią o tym samym, tylko innym językiem - stwierdził poseł Rozwoju Plus.

Jak dodał, Grzegorz Braun "ma warsztat na bardzo wysokim poziomie". - Tylko tyle, że ma bardzo barwne słownictwo. Przyjął sobie taką narrację i to jego słownictwo jest odbiegające od powszechnie uznawanej normy i ludzie się ciągle dziwią - tłumaczył Jakubiak.

Polityk zauważył, że spośród założycieli Konfederacji jedynie z Braunem nie miał żadnego konfliktu. - Dla niego umowa to umowa (...). Grzegorz Braun też ma zalety. (...) Jeżeli społeczeństwo go wybrało, to nic mi do tego - przekonywał.

Formacja Mateusza Morawieckiego szykuje się na wybory

Rozwój Plus, do którego należy poseł Marek Jakubiak, to formacja stworzona przez Mateusza Morawieckiego. Wcześniej były premier i jego stronnicy po rosnących napięciach opuścili szeregi Prawa i Sprawiedliwości.

Do stowarzyszenia bezpośrednio po jego założeniu przystąpiły 44 osoby, w tym 39 posłów, jeden senator i trzech europosłów. Organizacja ma swój klub parlamentarny.

Najnowsze sondaże wskazują, że Rozwój Plus nieznacznie przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy.



