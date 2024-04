Poseł PSL i marszałek senior tej kadencji Sejmu Marek Sawicki był pytany na antenie Radia Plus, czy minister ds. równości Katarzyna Kotula powinna pozostać w rządzie. - To powinna być ocena pana premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - zaczął Sawicki.

Po chwili dodał: - Ja nie jestem premierem. Premierem jest Donald Tusk. Gdybym ja nim był, to oczywiście bym ją odwołał. Dlatego, że jest to działanie z jednej strony nieetyczne i promujące określoną firmę, a z drugiej strony nawołujące do zabijania. Oczywiście, że powinna zostać odwołana, co do tego nie mam żadnych wątpliwości.