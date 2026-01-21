Poseł Polski 2050: Myślimy różnie o panu premierze

Marta Kurzyńska

- Jeżeli jest już trzech wicepremierów z każdej partii tworzącej koalicję i Polska 2050 pozostaje bez takiego stanowiska, to uważamy, że to nie jest sprawiedliwe - mówi Interii Rafał Kasprzyk, poseł Polski 2050 i były kandydat na szefa tej partii.

Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze, białej koszuli i krawacie w granatowo-białą kratę siedzi na tle dekoracyjnej tapiserii. Przypięta różowa wstążka symbolizuje wsparcie dla walki z rakiem piersi.
Poseł Polski 2050 Rafał KasprzykGrzegorz Krzyzewski/ FotoNewsAgencja FORUM

Marta Kurzyńska, Interia: Nie ma pan obawy, że w przypadku wewnętrznych wyborów tak przekroczyliście granicę śmieszności, że trudno będzie wam odzyskać powagę?

Rafał Kasprzyk, Polska 2050: - Nie. W ostatnim sondażu odnotowaliśmy niewielki, ale jednak wzrost. Więc sprawy idą w dobrym kierunku. Ja bym utrzymywał ten kierunek.

Kierunek: nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili?

- Ważne jest, żeby zdobywać zaufanie i żeby rosły słupki sondażowe, bo to jest dobre nie tylko dla Polski 2050, ale również dla polskiej demokracji i mam nadzieję, że wszyscy koalicjanci to rozumieją.

Takimi sytuacjami raczej nie wzbudzacie zaufania a jesteście przedmiotem drwin.

- Wytłumaczyliśmy już, dlaczego druga tura musiała zostać powtórzona. Idziemy do przodu i kończymy dyskusję o tym, czy powinna się odbyć pierwsza czy druga tura. Do 7 lutego kalendarz wyborczy zostanie wyczerpany. Wewnętrzna transformacja to bardzo wrażliwy moment. Przejdziemy ten zakręt w jedności.

Jak nastroje w partii?

- Dobrze. Zakończyliśmy Radę Krajową, mamy terminy wyborów i nadchodzi czas działania.

A nie robi pan dobrej miny do złej gry? Bo słyszę nieoficjalnie, że nastroje są fatalne.

- Przedłużające się wybory powodują pewne napięcia, które zakończą się z wyborem przewodniczącej zarządu i bierzemy się ostro do pracy.

Narastają spekulacje po tym, jak Szymon Hołownia nie wziął udziału w Radzie Krajowej. Niektórzy sugerują, że się obraził.

- Szymon Hołownia zapowiadał, że nie weźmie udziału w tej części obrad i tak było. Nie było to niespodzianką, więc nie budziło zdziwienia wśród uczestników.

Nie dziwi pana, że szef partii nie bierze udziału w tak ważnej Radzie Krajowej?

- Nie oceniam tego. Jako założyciel wyraził swoje zdanie i podjął decyzję dla dobra organizacji.

Czyli stał się obciążeniem dla partii?

- Jak sam mówił, podjął taką decyzję, żeby nie być sędzią we własnej sprawie. Wiemy, że byłby zwolennikiem powtórzenia całych wyborów.

Wycofał się zawczasu, bo był skazany na porażkę?

- Myślę, że zrobił to w poczuciu odpowiedzialności za partię. I to nie oznacza, że Szymona Hołowni nie ma w partii, że odsuwa się w cień.

A może powinien, skoro partia szoruje po sondażowym dnie?

- Jest nam bardzo potrzebny, jest założycielem i tą osobą, która wykrzesała dużo energii nie tylko spośród nas polityków, ale również w społeczeństwie. Dzięki temu wygraliśmy w 2023 roku wybory i odsunęliśmy PiS od władzy.

W partii nie ma poczucia, że potem zaprzepaścił ten potencjał?

- Naszą rolą jest teraz, żeby pod nowym zarządem powalczyć o zaufanie i wiarygodność. Dla dobra oczywiście nie tylko Polski 2050, ale szerzej, dla koalicji 15 października.

Szymon Hołownia będzie honorowym przewodniczącym?

- To jest do ustalenia. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby korzystać z doświadczeń, z kompetencji wszystkich osób, które budowały i budują wciąż naszą partię. A Szymon Hołownia ma szczególne zasługi i szczególną wiedzę. Nikt nie jest rozpoznawalny, tak jak pan marszałek. I on również brał udział we wszystkich najważniejszych rozmowach.

Również takich, które do tej pory odbijają się czkawką Polsce 2050.

- Jego wiedza jest naprawdę nie do przecenienia i powinna być z pewnością wykorzystana. Najpierw niech zakończą się wybory. Ten proces jest, jak państwo widzą, burzliwy, ale w pełni demokratyczny. 7 lutego nowy zarząd podejmie decyzję o strategii wyborczej w 2027 roku.

Nie boi się pan, że do 2027 roku, mówiąc kolokwialnie, nie będzie czego zbierać?

- Rzeczywiście dzisiaj sondaże dla Polski 2050 są niekorzystne. Jest to wynik wielu zdarzeń zależnych i niezależnych od nas. Natomiast naszą rolą jest to, żeby wyciągać wnioski na przyszłość i po pierwsze, unikać błędów, po drugie, budować tą energię, tą świeżość i wiarygodność, którą mieliśmy, wchodząc do polityki dwa lata temu.

Jednak nie macie już tej świeżości, za to duże wizerunkowe problemy.

- To właśnie pierwsze zadanie dla nowego szefostwa. To dobrze dla Polski, że jest taka partia jak Polska 2050 - wyważona, stojąca w centrum, partia ludzi mądrych, przedsiębiorczych, bo to jest gwarantem, że w 2027 roku będziemy mogli mieć większość w Sejmie, która ponownie nie dopuści PiS-u do władzy.

Wielu wieszczy wam rozłam.

- Od momentu powstania już nas wielokrotnie uśmiercano i te pogłoski zawsze były przedwczesne. Nie planujemy rozłamu i sądzę, że to nie jest koniec Polski 2050, tylko dobry moment na odbicie się, na stworzenie nowej strategii wyborczej.

Ale pojawiały się głosy, że to w głowie Szymona Hołowni dojrzał plan na wyjście z koalicji. To już by było trzęsienie ziemi.

- Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś proponował wyjście z tego czy innego powodu. Kluczowa jest oczywiście sprawczość.

To od niej uzależniacie przetrwanie?

- Musimy dowozić choćby takie projekty jak o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. To rzeczy, które są dla naszych wyborców niezmiernie istotne. A ten proces trwa już kilka lat i powinien naprawdę się już zakończyć głosowaniem w Sejmie. Więc będziemy na pewno mocno stawiali nasze projekty ustaw i nasze postulaty programowe, bo każdy w koalicji chce realizować swoje zadania w jak największej części.

A jak nie będziecie mogli dowieźć, to będziecie stawiać sprawę na ostrzu noża?

- Myślę, że wszystko da się uzyskać w ramach dialogu. Myślimy różnie o panu premierze, natomiast premier też wie, że trzeba te tematy, na które się umówiliśmy, zwłaszcza te, które są zawarte w umowie koalicyjnej, przegłosowywać.

Myślicie różnie o panu premierze, czyli uważacie go czasami za hamulcowego?

- Mechanizm rządzenia nie polega na tym, żeby komuś czegoś zabraniać, tylko trzeba przekonywać do projektów ustaw, a pan premier jest do przekonania.

Na razie słabo wam idzie to przekonywanie, chociażby w kluczowej dla was sprawie odpolitycznienia spółek skarbu państwa.

- Jeden z naszych projektów utknął w podkomisji i złożyliśmy drugi, pod którym jestem wnioskodawcą. Po spotkaniu na komisji w rozmowie z panem ministrem aktywów państwowych uzyskaliśmy zapewnienie, że z ministerstwa wyjdzie podobny projekt. Minęły ponad dwa miesiące więc spotkam się niebawem z panem ministrem i zapytam jak postępy w tej sprawie.

Mężczyzna w garniturze stojący przy mikrofonie, za nim flagi Unii Europejskiej oraz Polski, gestykulujący ręką podczas przemówienia.
Donald Tusk wstrzymuje pomysły Polski 2050?Filip NaumienkoReporter

Może łatwiej byłoby wam negocjować, mając wicepremiera? Jak szybko po wyborze nowej przewodniczącej powinna być załatwiona ta sprawa?

- Czas nas nie goni w tym sensie, że od tego, czy będzie wicepremier, czy nie, żadna ustawa nie przyspieszy swojego biegu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz już tyle razy prosiła o spotkanie z premierem, że sprawia wrażenie, że czas was jednak goni.

- To jest istotne niewątpliwie z innych powodów niż merytoryczna praca nad ustawami. Po pierwsze, z uwagi na lepszą koordynację prac naszych ministrów i po drugie, w oczywisty sposób, jeżeli jest już trójka wicepremierów z każdej partii tworzącej koalicję i Polska 2050 pozostaje bez takiego stanowiska, to uważamy, że to nie jest sprawiedliwe. Tym bardziej, że, jak słyszymy, takie zapewnienie pana premiera było. To bardzo ważne również z uwagi na poziom zaufania wewnętrznego, żebyśmy dotrzymywali uzgodnień. Polska 2050 ich dotrzymała.

Czyli premier nadwyręża wasze zaufanie, nie mianując wicepremiera?

- Proszę mnie nie naciągać na takie wynurzenia. Pan premier z pewnością wie, co robi. My ze spokojem dokończymy nasze wybory. Przyjdzie czas na ustalenia również w zakresie tego, kto będzie miał tekę wicepremiera.

Z jakim odbiorem spotkał się pomysł Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o współprzewodniczeniu partii?

- Nie komentowaliśmy tego na Radzie Krajowej.

Tak ważny temat nie był poruszony?

- Agenda spotkania była ustalona na przerwanym wcześniej piątkowym posiedzeniu Rady Krajowej. Mamy ułożony kalendarz wyborczy. Po tym nieszczęsnym problemie technicznym w trakcie drugiej tury wróciliśmy na dobre tory.

A w partyjnych kuluarach co się mówi o tym pomyśle? Dlaczego się pojawił?

- Myślę, że nie ma sensu wracać do tego pomysłu. Będzie druga tura i nie będzie współprzewodniczenia, czy innych wariatów, o których nawet jeszcze mi się nie śniło. Dzisiaj są dwie kandydatki. To powoduje, że jest wewnętrzne rozdarcie, bo obie kandydatki są po prostu dobre.

Czyli klęska urodzaju?

- Ta kampania wyborcza podnosi emocje, ale ostatecznie trzeba będzie zacząć działać razem, przede wszystkim wspólnie jako klub.

Pan mówi, że obie kandydatki są dobre, ale jednak publicznie poparł pan jedną.

- Jestem zwolennikiem dialogu, głosu regionów i nie ukrywam, że lepsze relacje mam z Pauliną Hennig-Kloską. Ona zadba o te wartości, z którymi kandydowałem. Natomiast kompetencje jednej i drugiej pani minister naprawdę są bardzo duże.

O jakich wartościach pan mówi?

- Oddanie ludziom, którzy pracują codziennie w regionach, sprawczości i zrozumienie, że zarząd działa w ich imieniu. To jest taka podmiotowość, która jest bardzo ważna, a w tym pędzie, który mieliśmy, nasi działacze mogli poczuć się trochę opuszczeni. Programowo to Polska zielona, solidarna, uczciwa.

Liczy pan na to, że Paulina Hennig-Kloska miałaby lepsze relacje z premierem Donaldem Tuskiem, a co za tym idzie pozycja negocjacyjna Polski 2050 byłaby lepsza niż w przypadku przewodniczenia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

- Ze słów Michała Koboski, któremu udało się spotkać z panem premierem, wynikało, że pani minister Paulina Hennig-Kloska w oczach premiera zyskała uznanie za swoją niezłomność, ogrom rzeczy, które udało się rządowi dzięki pani minister wdrożyć w życie.

Wyścig jest wyrównany?

- Myślę, że głosy rozłożą się w sposób zbliżony do siebie. To są naprawdę dwie, ważne polityczki, skuteczne i bardzo rozpoznawalne.

Rozmawiała Marta Kurzyńska

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Mam duży szacunek do Petru, między innymi za "sześciu króli"Polsat News

