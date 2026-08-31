W skrócie Michał Wójcik publicznie skrytykował Mateusza Morawieckiego w związku z wypowiedziami o przyczynach porażki wyborczej Zjednoczonej Prawicy.

Morawiecki uznał, że jednym z powodów przegranej był brak realizacji Krajowego Planu Odbudowy, za co obarczył odpowiedzialnością Zbigniewa Ziobrę.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane dopiero po zmianie rządu i objęciu funkcji premiera przez Donalda Tuska.

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"Zastanawiam się, czy Ty się dobrze czujesz? Już przestań jeździć i bredzić o przyczynach porażek" - czytamy w najnowszym wpisie posła PiS Michała Wójcika. Polityk zwrócił się w nim bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego.

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"Ty byłeś twarzą - Ty weź odpowiedzialność za porażkę. Zachowaj się jak mężczyzna. KPO też jest zapisane na Twoim koncie" - dodał Wójcik. Polityk odniósł się w ten sposób do słów byłego premiera, który skomentował kwestię KPO podczas niedawnego spotkania Klubów Gazety Polskiej.

Michał Wójcik kontruje Mateusza Morawieckiego. "Czy ty się dobrze czujesz?"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości uzupełnił swoją wypowiedź o nagranie z wystąpienia lidera Rozwoju Plus. - KPO było jedną z przyczyn klęski obozu patriotycznego, klęski Zjednoczonej Prawicy - mówi na nim były premier.

- Kto kije w szprychy wsadzał? Przecież prezes (Jarosław Kaczyński - red.), prezydent Duda i ja wypracowaliśmy w marcu, kwietniu i maju nową propozycję. Pan prezes ją zaakceptował, pan prezydent zaakceptował i wynegocjował z Komisją Europejską i jako szef rządu również ją zaakceptowałem. Wszystko było załatwione - stwierdził polityk.

- Wspomniał pan mojego dawnego kolegę ministra sprawiedliwości z ówczesnego rządu (Zbigniewa Ziobrę - red.). To jemu "zawdzięczamy", że ten kij w szprychy został wsadzony, KPO nie doszło do skutku i było jedną z przyczyn, przez które przegraliśmy wybory - wskazał dalej Morawiecki.

Wypłacenie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski zostało wstrzymane decyzją Komisji Europejskiej w 2023 roku. KE swoją decyzję argumentowała niewystarczającym poziomem praworządności w naszym kraju i tym, że reformy wdrażane, aby poprawić tę sytuację, nie są wystarczające. Środki zostały odblokowane dopiero po zmianie władzy i objęciu stanowiska premiera przez Donalda Tuska.



