W Sejmie posłowie debatowali nad poselskim projektem uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego i bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wypowiadający się posłowie PiS w ostrych słowach atakowali rządzącą koalicję.

W obronie m.in. TVP stanął także Zbigniew Bogucki. Polityk partii Jarosława Kaczyńskiego na mównicy pojawił się z tabletem.

Zbigniew Bogucki wyciągnął tablet. Pokazał materiał TVP z 2013 roku

- Dzisiaj media publiczne są krytyczne również wobec działań rządu. Czyli gdyby były prorządowe, byłoby wszystko okej. Jeśli są krytyczne w części, co do pewnych działań, to trzeba podejmować uchwałę. Uchwałę, która nie ma żadnego znaczenia prawnego, a ma być paliwem odpalonym na potrzeby polityczne - mówił poseł PiS.

Sięgając po tablet, polityk zapytał: "Jak wyglądały media publiczne w 2013 roku, kiedy Tusk był jeszcze premierem i jak wyglądała czołówka głównego wydania "Wiadomości" 9 maja 2013 roku? - Myślę, że warto abyście państwo zobaczyli - kontynuował.

Poseł odtworzył na tablecie materiał, o którym wspomniał. - Dla tych, którzy niedokładnie widzą, prezentowani są ruscy sołdaci szykujący się do defilady w Moskwie. To były państwa media publiczne. Chcecie do tego wrócić? Żeby takie programy były emitowane? Żeby taka była czołówka "Wiadomości"? - pytał.

Ostra dyskusja w Sejmie. Chodzi o TVP

We wtorek do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Projekt wniosła grupa posłów KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

W projekcie uchwały napisano, że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

***

