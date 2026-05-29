Poseł PiS wyniesiony z samolotu. Świadkowie zabrali głos, polityk tłumaczy

Krzysztof Ryncarz

Poseł PiS Marcin Porzucek musiał zostać w czwartek wyniesiony przez służby z samolotu na Lotnisku Chopina w Warszawie, ponieważ nie był w stanie opuścić go o własnych siłach. Według świadków zdarzenia parlamentarzysta był pod wpływem alkoholu. On sam twierdzi jednak, że powodem były problemy zdrowotne.

Poseł PiS Marcin Porzucek siedzi na sali sejmowej
Poseł PiS Marcin Porzucek został wyniesiony z samolotuAdam Burakowski East News

Do zdarzenia doszło w czwartek na pokładzie samolotu lecącego z Rzeszowa do Warszawy. Maszyna wylądowała w stolicy chwilę przed godziną 18. Na pokładzie znajdował się m.in. poseł PiS Marcin Porzucek, który nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu.

Świadkowie zdarzenia w rozmowie z "Faktem" poinformowali, że poseł głęboko spał, a załoga nie była w stanie go dobudzić. Według pasażerów polityk miał być pod wpływem alkoholu w stopniu zagrażającym życiu.

W związku z incydentem na miejsce wezwani zostali ratownicy medyczni i strażnicy graniczni, którzy wykonywali w tym samym samolocie czynności z obywatelem Gruzji, który był przygotowywany do deportacji z Polski. Służby miały wynieść posła z samolotu, ponieważ nie był on w stanie opuścić maszyny o własnych siłach.

- W związku z zagrożeniem zdrowia lub życia pasażera konieczna była interwencja na pokładzie. Jej szczegółów nie mogę jednak ujawnić z uwagi na wrażliwość danych medycznych - stwierdził w rozmowie z "Faktem" rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Poseł PiS wyniesiony z samolotu. Teraz tłumaczy

Marcin Porzucek odniósł się do sprawy w rozmowie z "Faktem". Potwierdził, że incydent miał miejsce, jednak stwierdził, że powodem były problemy zdrowotne. - Czekam na rezonans magnetyczny i czasami mam po prostu trudności z chodzeniem. Zresztą każdy, kto obserwuje mnie od wielu tygodni, widzi, że jest taki problem - stwierdził.

- Mam dolegliwości związane z biodrem i to dla mnie kłopot. To, że ktoś podjął interwencję, to już ich sprawa. Nie byłem badany alkomatem, pobrano mi natomiast krew, więc zostanę pod tym względem sprawdzony - tłumaczył.

Incydent skomentował również były poseł KO Michał Wypij. "Poseł PiS wyniesiony z samolotu przez służby. Świadkowie mówią o alkoholu. Poseł mówi o zdrowiu. Tłumaczenie o nagłych problemach zdrowotnych wygląda dziś jak desperacka próba ratowania wizerunku" - stwierdził.

"Czekam na wyniki badań. Bo fakty są ważniejsze niż polityczny PR" - dodał Wypij.

O incydent pytany był również poseł PiS Arkadiusz Czartoryski w programie "Debata Gozdyry" w Polsat News. - To nie jest miłe, że pani do mnie to mówi. Tak się pyta ludzi, którzy razem pili - odpowiedział.

Z kolei rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski w rozmowie z "Faktem" został zapytany o to, czy poseł zostanie ukarany przez partyjne władze. - Jako rzecznik dyscyplinarny nie mogę podejmować spraw z własnej inicjatywy - zaznaczył.

- Statut partii stanowi, że musi do mnie wpłynąć wniosek właściwego zarządu okręgowego partii lub wniosek z prezydium klubu parlamentarnego. I wtedy taki materiał do mnie trafia a ja na tej podstawie mogę zająć się sprawą oraz zająć stanowisko - mówił Karski.

