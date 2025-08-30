W skrócie Poseł PiS Dariusz Matecki zasugerował w mediach społecznościowych atak na funkcjonariusza Straży Granicznej, powołując się na nagranie z fotopułapki z granicy.

MSWiA oraz Straż Graniczna jednoznacznie zaprzeczyły, jakoby doszło do napaści na strażnika, podając szczegóły zatrzymania kurierów i migranta.

W wyniku interwencji zatrzymano dwóch kurierów oraz jednego migranta, dwóch innych zbiegło w kierunku Niemiec.

Poseł PiS Dariusz Matecki poinformował o zdarzeniu z 29 sierpnia. Stwierdził, że w pobliżu przejścia granicznego w Lubieszynie (woj. zachodniopomorskie) fotopułapka zarejestrowała zatrzymanie pojazdu przez straż graniczną. Po kilkunastu minutach z samochodu wybiegły dwie osoby.

"Na nagraniu widać funkcjonariusza Straży Granicznej, który kuleje - czy doszło do ataku na funkcjonariusza? Inny funkcjonariusz biegnie za zbiegami" - napisał Matecki w serwisie X.

"Brutalna rzeczywistość". Poseł PiS pyta o incydent na granicy

Dalej poseł dopytywał dlaczego opinia publiczna nie była informowana o tym zdarzeniu, czy funkcjonariusze SG zostali zaatakowani i ilu migrantów udało się ująć, a ilu uciekło.

"To nie pierwszy raz, gdy nasze fotopułapki dokumentują takie wydarzenia - ale tym razem mamy do czynienia ze skrajnym przypadkiem, który może świadczyć o napaści na funkcjonariusza, dlatego zdecydowaliśmy się na jego publikację - sugerował Matecki.

Później poseł dodał bardziej emocjonalny wpis. "To nagranie z fotopułapki pokazuje brutalną rzeczywistość - migranci uciekają, funkcjonariusz kuleje, co się stało? Jeśli został zaatakowany, to mamy do czynienia z napaścią na państwo polskie! Dlaczego MSWiA nie wydało ani jednego komunikatu? Czy takie sprawy mają być ukrywane przed społeczeństwem?" - pytał.

MSWiA odpowiada: Żadnej napaści nie było

Na pytanie posła odpowiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. "Nie doszło do żadnej napaści na funkcjonariusza Straży Granicznej" - podkreśliła.

"Strażnicy zatrzymali dwóch kurierów, dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. W rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policji. Polaka i Białorusinkę doprowadzono do placówki SG w Szczecinie" - dodała Gałecka.

Dokładniejszych informacji udzieliła Straż Graniczna. Funkcjonariusze w komunikacie wskazują, że w rejonie miejscowości Buk zatrzymano dwóch kurierów przewożących trzech nielegalnych migrantów. Tak jak wskazała rzeczniczka - dwóch cudzoziemców zbiegło. Trzeci - obywatel Afganistanu, został zatrzymany. O zdarzeniu zostały poinformowane niemieckie służby.

Kurierzy to 56-letni Polak i 54-letnia Białorusinka, z którzy trafili do placówki SG w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych. "W trakcie zdarzenia nie doszło do żadnej napaści na funkcjonariusza Straży Granicznej" - podkreślono w oświadczeniu.

