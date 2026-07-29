Poseł PiS dołącza do stowarzyszenia Morawieckiego. Wymowny wpis

W skrócie Piotr Uściński poinformował o dołączeniu do stowarzyszenia Rozwój Plus, podkreślając chęć powrotu Polski na ścieżkę rozwoju stymulowaną przez rząd Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczył, że lista osób niezwiązanych z partią po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS obejmuje 44 osoby, nie tylko ze stowarzyszenia Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie własnego klubu parlamentarnego w przypadku ostatecznego wykluczenia ze struktur PiS.

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Były wiceminister rozwoju i technologii, poseł Piotr Uściński, poinformował o dołączeniu do stowarzyszenia Rozwój Plus. Decyzję ogłosił w środę za pośrednictwem platformy X.

"Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do Rozwój Plus" - napisał Uściński, kończąc wpis słowami: "Czołem Wielkiej Polsce".

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Tuż po tych doniesieniach, w programie "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał Rafała Bochenka o decyzję Uścińskiego.

Rzecznik PiS stwierdził, że nie była ona zaskoczeniem.

- Akurat z panem Piotrem Uścińskim byliśmy w kontakcie, rozmawialiśmy też z nim w ostatnich dniach. On wyrażał jakieś swoje wątpliwości, no ale to jest jego osobista decyzja - oznajmił Bochenek dodając, że w jego ocenie poseł popełnił błąd.

- Jeżeli rzeczywiście poważnie myślimy o zwycięstwie w wyborach parlamentarnych, to powinniśmy budować jedność szeroko rozumianego obozu patriotów pod przywództwem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego - przekazał rzecznik PiS.

Rozłam w PiS. Komitet Polityczny ma listę 44 osób

Wtorkowe posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, które było kolejnym etapem procedury dotyczącej parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji członkowskiej, miało być finałem konfliktu, który od kilku tygodni narastał między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim.

Jak przekazał wówczas Rafał Bochenek "Komitet Polityczny podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły". - Na tej liście są 44 osoby - powiedział rzecznik PiS. Jak zaznaczył, nie są to wyłącznie politycy związani ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.

- Nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenie choćby na niewłaściwych wzorach - przekazał.

Bochenek dodał, że zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego sprawa trafi teraz do rzecznika dyscypliny partyjnej.

Mateusz Morawiecki także skomentował działania PiS. - To co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci - powiedział były premier.

Rozłam w PiS. Morawiecki zapowiedział utworzenie własnego klubu

Jeszcze przed posiedzeniem Komitetu Politycznego Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli decyzja o wykluczeniu zapadnie, jego środowisko powoła własny klub parlamentarny. Według byłego premiera ma on liczyć około 40 parlamentarzystów i roboczo funkcjonować pod nazwą Rozwój Plus.

- Jeżeli będziemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub - zadeklarował Morawiecki w Kanale Zero.

Były premier stwierdził również, że jest "wysoce prawdopodobne", że formacja powstanie jeszcze w obecnym tygodniu.





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