Poseł Paweł Bliźniuk szczerze o chorobie: Znajomi byli zszokowani

Łukasz Szpyrka

Łukasz Szpyrka

- To nie była grypa, przeziębienie, covid - nic, co bym kojarzył ze swojego życia. Byłem coraz słabszy. Myślałem, że na drugi dzień mi przejdzie, ale nie przechodziło. To był jakiś dziwny stan, który pozbawiał mnie energii i bardzo szybko miałem rozładowane baterie. Uznałem, że pora iść do lekarza - opowiada Interii poseł Paweł Bliźniuk, który zachorował na nowotwór.

Paweł Bliźniuk
Paweł BliźniukCEZARY PECOLD/SEAgencja FORUM

Łukasz Szpyrka, Interia: Kiedy dowiedział się pan o chorobie?

Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej: - W połowie października. W trakcie posiedzenia Sejmu. Trafiłem do lekarza, potem do szpitala. To tam usłyszałem diagnozę.

Źle się pan poczuł w trakcie posiedzenia Sejmu?

- Czułem się źle przez cały dzień, ale ułożyłem sobie w głowie, że najpierw obowiązki, a dopiero potem własne zdrowie. Do lekarza poszedłem wieczorem, już po obradach.

Co w pana przypadku oznaczało "czułem się źle"?

- Nie chcę wchodzić w detale medyczne, ale przez kilka dni było bardzo źle. Nigdy w życiu nie czułem się w taki sposób. Zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. Organizm czasami po prostu się wyłączał, przez kilka godzin byłem bardzo słaby. To nie była grypa, przeziębienie, covid - nic, co bym kojarzył ze swojego życia. Byłem coraz słabszy. Myślałem, że na drugi dzień mi przejdzie, ale nie przechodziło. To był jakiś dziwny stan, który pozbawiał mnie energii i bardzo szybko miałem rozładowane baterie. Uznałem, że pora iść do lekarza.

Lekarza pierwszego kontaktu?

- Tak, a po rozmowie z nim zostałem skierowany do szpitala na dalsze badania. To tam usłyszałem diagnozę.

Najgorszą, bo choruje pan na nowotwór.

- To było bolesne zderzenie z rzeczywistością. Ale od razu też refleksja, że nie warto tak długo czekać z badaniami. Na co dzień zajmujemy się pracą, wyzwaniami rodzinnymi, kolejnymi zadaniami, a brakuje nam czasu na coś najprostszego - wizytę u lekarza. Bardzo mocno wybrzmiało to w mojej głowie w ostatnich tygodniach. Warto się badać, jeśli nie dla siebie, to dla najbliższych. Nie można lekceważyć złego samopoczucia. Jeśli cokolwiek złego się dzieje, warto oddać się w ręce specjalistów. Im szybsza diagnoza, tym większe szanse na odpowiednie leczenie.

O czym pan myślał, gdy usłyszał diagnozę?

- Na drugi dzień poszedłem do pracy, do Sejmu. Chciałem pracować, mniej o tym myśleć. Tylko to kwestia indywidualna. Różnie ludzie do tego podchodzą, przeżywają tę sprawę. Ja natomiast zdecydowałem, że chcę funkcjonować tak, jak dotychczas.

Zobacz również:

Donald Tusk skrytykował decyzję Karola Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"
Polska

"Miałem być gdzie indziej". Donald Tusk ostro o decyzji Karola Nawrockiego

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Chciał pan ucieczką w pracę zabić prywatne problemy.

    - Pewnie tak. Mam takie podejście do służby publicznej, że skupiam się na obowiązkach, a nie na myśleniu o chorobie. Ma to plusy i minusy.

    I udało się panu pierwszego dnia po diagnozie funkcjonować normalnie czy jednak myśli uciekały w inne rejony?

    - Normalnie - na tyle, na ile jest to możliwe.

    Od diagnozy mijają trzy tygodnie. Jak dziś się pan czuje?

    - Jestem w trakcie leczenia, pod opieką onkologa. Miałem badania i będziemy ustalać dalszą ścieżkę leczenia.

    W mediach społecznościowych napisał pan, że cieszy się, że pańska choroba została wykryta dość szybko.

    - Relatywnie szybko. Nie jest to zupełnie wczesny etap, ale gdyby ten stan gorszego samopoczucia minął, a ja wtedy nie trafiłbym do lekarza, pewnie bym to zignorował, a dziś byłoby ze mną dużo gorzej. Dlatego mam poczucie, że wczesna diagnostyka jest taka ważna, bo możliwa jest szybsza reakcja.

    Skończył pan w tym roku 39 lat, tak?

    - Tak, a o nowotworze dowiedziałem się w przeddzień urodzin.

    To powodów do świętowania raczej nie było. Czy w ciągu tych 39 lat często gościł pan u urologa, często badał się pan profilaktycznie?

    - To nie jest kwestia wyłącznie urologa. Badałem się wcześniej - miałem markery z krwi, bywałem u specjalistów. Tylko generalnie w całej tej sprawie nie chodzi o to, by mężczyźni dbali tylko o jądra i prostatę, a kobiety o piersi. Badania przesiewowe są na wagę złota i warto je raz na jakiś czas robić, by wykluczać też inne opcje. I dotyczy to każdego. Jestem człowiekiem aktywnym, uprawiam sport, ćwiczę, a moi znajomi byli zszokowani, że mnie - tak aktywną osobę - dotknęła choroba. Tylko jest tak, że nowotwór może spotkać każdego.

    Choroba nie wybiera.

    - Nie ma reguł. Dlatego zachęcam, by badania traktować na poważnie. Zachęcam też do samobadania, np. jąder, przyglądania się sobie, wykonywania markerów z krwi. Lekarze wiedzą, co mówią.

    Dlaczego upublicznił pan informację o chorobie?

    - Pomógł mi w tym lekarz. Kiedy usłyszałem diagnozę, powiedziałem mu, że wpisałem się w te miesiące października i listopada, kiedy tyle mówi się o nowotworach. Lekarz powiedział, że mężczyźni mają gigantyczny problem z mówieniem o chorobie. Jeśli nawet są chorzy, nie mówią o nowotworze, wypierają to, nie chcą na ten temat rozmawiać. Jest też ogromne wyzwanie, by zachęcić panów do badań profilaktycznych. Bariera jest gigantyczna.

    - Mężczyźni mówią, że uzewnętrznianie się z chorobą to okazanie słabości, a przecież każdy z nas to wojownik, który w teorii jest na wszystko odporny. Lekarz bardzo dobitnie mi to uświadomił. Nie zdawałem sobie sprawy, że problem jest aż tak duży. W przypadku mężczyzn działa jakaś autocenzura, wszystko trawimy wewnątrz siebie, dusimy w środku, a to tylko pogarsza nasze samopoczucie. Dlatego chciałem o tym opowiedzieć, dlatego teraz rozmawiamy.

    - Pokazuję na własnym przykładzie, że nowotwór może dotknąć każdego, w każdym wieku, ale można normalnie funkcjonować. I można o tym mówić. Pewnie będą gorsze momenty, trudniejsze leczenie dopiero przede mną, ale trzeba przez to przejść.

    Zobacz również:

    Były minister rolnictwa Robert Telus
    Polska

    Oświadczenie zawieszonego posła PiS Roberta Telusa. "Nie dam się zastraszyć"

    Dagmara Pakuła
    Krzysztof Ryncarz
    Dagmara Pakuła, Krzysztof Ryncarz

      Nie wstydźmy się tego, panowie, że też mamy prawo do chorowania i leczenia.

      - Dokładnie tak. Los nie wybiera. Nie jesteśmy wyłączeni z życia. Wiek czy okoliczności nie mówią, że ktoś może być chory, a ktoś inny nie. Profilaktyka może nam uratować zdrowie i życie.

      Zastanawiam się, z jakimi reakcjami spotkał się pan po upublicznieniu tego wpisu.

      - Chciałem podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, bo było ich naprawdę sporo. Były oferty pomocy, trzymanie kciuków i mnóstwo pozytywnej energii. I w tym przypadku robili to politycy ze wszystkich opcji, więc choroba łączy polityczne barwy. A do każdego, kto wysłał mi dobrą energię, mam wiadomość: dziękuję za wsparcie i proszę, przebadaj się. Zbadaj się, jeżeli nie dla siebie, to dla najbliższych. Jeżeli choć jednej osobie to pomoże, choć jedna osoba wykryje wcześniej problem, to było warto.

      Jakie wnioski i rady dla innych można wyciągnąć z pańskiego przypadku?

      - Jest jedna najważniejsza rada: badajcie się. Proszę też panie, by namawiały swoich mężów, partnerów, synów, braci, ojców, do badań. Zawsze takie słowo od osoby najbliższej, wyrażone z troską, ma większą moc. Nie lekceważmy też symptomów. Też tak mam, że staram się "przechodzić" dolegliwości. Ale teraz już wiem, że jak najszybciej trzeba udać się do specjalisty.

      A my za kilka, kilkanaście miesięcy umówimy się na kolejną rozmowę, pt. "Jak pokonałem chorobę"?

      - Bardzo bym chciał. Wszedłem w tryb projektowy - pojawił się duży problem, staram się krok po kroku podejmować kolejne działania i skupić się na ich realizacji. To pomaga ułożyć wszystko w głowie. Wszystko zmierza do tego, żeby było dobrze. Mam więc nadzieję, że będziemy mogli się na taką rozmowę umówić. Może za rok? Na 40. urodziny?

      Jesteśmy umówieni.

      - Umówieni.

      Rozmawiał Łukasz Szpyrka

      Zobacz również:

      Nowe informacje ws. Zbigniewa Ziobry
      Polska

      Nowe informacje w sprawie Ziobry. "Wykonanie zostało powierzone"

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      "Polityczny WF": Dla kogo jest opowieść PiS-u o Ziobrze?INTERIA.PL

      Najnowsze