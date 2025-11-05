Poseł odchodzi z klubu KO. "To nie jest atak"

W skrócie Marcin Józefaciuk zrezygnował z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej po odwołaniu z sejmowej komisji edukacji i nauki.

Polityk tłumaczy, że powodem jest brak rozmowy i informacji przed decyzją oraz brak zgody na blokowanie merytorycznej dyskusji o edukacji.

Józefaciuk deklaruje dalszą walkę o polską szkołę, prawa mężczyzn i wsparcie rodzin.

Jak wyjaśnił Marcin Józefaciuk we wpisie na platformie X, jego decyzja ma związek ze sposobem, w jaki został odwołany z sejmowej komisji edukacji i nauki.

"W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej" - poinformował.

Marcin Józefaciuk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Józefaciuk podkreślił, że o odwołaniu dowiedział się w środę z "dokumentów dostarczonych przed głosowaniami". "Rozumiem decyzję Klubu - że w czasie nadchodzących reform w komisji potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian. Jednak nie akceptuję postawienia posła przed faktem dokonanym - bez rozmowy czy informacji" - napisał poseł.

Polityk wskazał, że działanie może być karą za brak subordynacji, krytykę działań Ministerstwa Edukacji, kontrolę poselską w sprawie edukacji domowej lub "walkę o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej".

Józefaciuk podkreślił, że jego decyzja nie jest "atakiem na klub", a "formą uwolnienia". "Zgadzam się niemal ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez rząd, ale jako nauczyciel nie mogę zgodzić się na blokowanie merytorycznej dyskusji o edukacji" - napisał.

Józefaciuk zapowiada "walkę o przyszłość polskiej szkoły"

Marcin Józefaciuk poinformował, że wciąż zamierza poświęcać się pracy posła. Zapowiedział, że będzie "walczyć o przyszłość polskiej szkoły", a także m.in. prawa mężczyzn i polskie rodziny.

Poseł stwierdził, że wierzy w wyrozumiałość ze strony kolegów z Koalicji Obywatelskiej oraz swoich wyborców. "Bo jeśli chcesz grać drużynowo, to nie możesz być jedynym graczem na boisku" - napisał.

"Wciąż pozostają dla mnie ważne sprawy - edukacja, sprawy męskie, alienacja rodzicielska oraz sprawy mniejszości" - czytamy we wpisie Józefaciuka.

