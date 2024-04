- Ostatnio cała Polska żyła - jak to napisał jeden z tabloidów - dziką imprezą w Sejmie - rozpoczął swoje piątkowe wystąpienie Łukasz Mejza .

Poseł przyznał, że dostał bardzo dużo wiadomości, gratulacji oraz telefonów od dziennikarzy. Dlatego postanowił "odnieść się (do sprawy - red.) osobiście z mównicy sejmowej".

Mejza wskazał, że chce powiedzieć, iż jest oburzony na krytykę płynącą ze środowisk lewicowych. - Krytykę za to, że w Sejmie RP przywracamy wieloletnie, najlepsze tradycje tego miejsca - ciągnął dalej parlamentarzysta.

Przerwał milczenie. Łukasz Mejza o "imprezie" w hotelu poselskim

Na zakończenie Mejza postanowił uderzyć w politycznych oponentów. - W przeciwieństwie do Koalicji 13 grudnia nie fałszuję ani politycznie, ani muzycznie - podsumował.

Na wystąpienie zareagował prowadzący obrady wicemarszałek Krzysztof Bosak, który sprecyzował, że "wydaje się, że nie chodziło o śpiew, a o naruszenie zasad ciszy nocnej ". - Myślę, że jako posłowie powinniśmy zadbać o to, aby mieszkańcy okolicznych budynków nie musieli wzywać policji - dodał polityk Konfederacji .

Szymon Hołownia o imprezie w Sejmie. "Mamy tu Vegas"

Wcześniej o incydent w hotelu poselskim był pytany Szymon Hołownia . Lider Polski 2050 stwierdził, że "hotel poselski to specyficzne miejsce", które może budzić "wspomnienia związane z internatem, akademikiem" .

- W czasach słusznie minionych było też zjawisko delegacji. Jak się wyjeżdżało w delegację, to obowiązywała zasada "co było w Vegas, zostaje w Vegas". My mamy tu Vegas na miarę naszych możliwości, toteż i artyści tej klasy - mówił Hołownia.