Konrad Berkowicz domaga się wydalenia ambasadora Izraela

Szymon Hołownia wyłączył mikrofon posłowi Konfederacji i poprosił go o opuszczenie mównicy. - Panie pośle, jeżeli zamierza pan podejmować ze mną polemikę , to jest do tego formuła publicystyczna, a nie formuła wniosku formalnego i nadużył pan tej formuły w tym momencie - stwierdził Hołownia.

Berkowicz odniósł się do sprawy również w swoich mediach społecznościowych. "Hołownia chce Putina wgniatać w ziemię, a w sprawie ludobójstwa w Gazie 'apeluje'. Od 3 lat nie mamy swojego ambasadora w Izraelu, a ambasador Izraela w Polsce jedyne co robi, to pluje na Polaków . Musimy wstać z kolan, dlatego domagam się wydalenia ambasadora Izraela z Polski!" - napisał.

Kontrowersje wokół ambasadora Izraela

Skrytykował go wtedy m.in. minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jeśli nie będzie zadośćuczynienia, nie będzie wyjaśnienia sprawy, nie będzie międzynarodowego śledztwa, nie będzie pochylenia głowy, to trudno mówić o normalnych relacjach. To jest okropne co wyrabia pan ambasador. Widać, że nie przyszła żadna refleksja, że buta i arogancja jest u pana ambasadora na pierwszym miejscu. To jest kompletnie nie do przyjęcia. I to jest nasze wspólne stanowisko, myślę, że nie tylko rządu i koalicji rządowej, ale wszystkich Polaków i pragniemy je jasno i wyraźnie powiedzieć - mówił.