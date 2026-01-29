W skrócie W Pałacu Prezydenckim odbywają się spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół, z wyłączeniem KO i Lewicy, które odmówiły udziału.

Podczas spotkania z politykami Konfederacji przedstawiono kwestie dotyczące m.in. edukacji domowej, kalendarza szczepień obowiązkowych, przyszłości polskich przedsiębiorstw oraz ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

Grzegorz Płaczek ocenił rozmowy jako krótkie, ale merytoryczne oraz podkreślił otwartość prezydenta Nawrockiego na argumenty oponentów.

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbywają się spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z prezydentem spotkają się przedstawiciele m.in. PiS, PSL, Polski 2050 Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem; udziału w spotkaniu odmówiły kluby KO i Lewicy.

Grzegorz Płaczek poinformował po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego, że spotkanie z Karolem Nawrockim było "bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie, trwające tylko godzinę".

Jak dodał, rozmowa dotyczyła spraw ważnych z punktu widzenia Polski, a także programu Konfederacji. Dodał, że podczas spotkania prezydentowi towarzyszył szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Konfederacja na spotkaniu z Karolem Nawrockim. Na agendzie m.in. edukacja domowa i kwestia szczepień

Szef klubu Konfederacji przekazał, że omówił z prezydentem m.in. "przyszłość polskich przedsiębiorstw" oraz prezydencki projekt ustawy mający na celu obniżenie cen energii elektrycznej.

- Rozmawialiśmy o kalendarzu szczepień obowiązkowych i przepisach dotyczących edukacji domowej - dodał. - Rozważaliśmy, czy przypadkiem regulacje dotyczące edukacji domowej nie powinny znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym i czy Trybunał Konstytucyjny nie powinien odnieść się do tego, czy te regulacje są zgodne z polską konstytucją - stwierdził poseł.

Jak dodał, rozmowa dotyczyła także Ukrainy, w tym decyzji rządu tego kraju, dotyczącej zerowych kwot na eksport m.in. złomu metali kolorowych i o tym, jaki to będzie miało skutek dla przyszłości polskiej stali.

- Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo groźna i zastanawialiśmy się, jakie możemy znaleźć rozwiązanie, czy Pałac Prezydencki w jakiś sposób może skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży - powiedział Płaczek.

Według niego inną kwestią omawianą podczas spotkania była ekshumacja ofiar zbrodni wołyńskiej. - Rzeczywiście jest światełko w tunelu w kwestii małego przełomu dotyczącego Wołynia. Na ten temat rozmawialiśmy dosyć długo. (...) Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian, do żadnych niespodzianek, to możemy za niedługo być świadkami pewnych ustępstw ze strony Ukrainy w kwestii Wołynia - zaznaczył.

- Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło i naprawdę zachęcam wszystkie kluby do tego, żeby brały udział w takich spotkaniach, bo tylko możemy rozwiązywać problemy w wyniku wspólnych rozmów - ocenił poseł Konfederacji.

Grzegorz Płaczek z uznaniem o prezydencie Nawrockim. "Słucha oponentów"

Grzegorz Płaczek poinformował, że przy okazji następnego posiedzenia Sejmu dojdzie do kolejnego spotkania powstałej w styczniu Rady Parlamentarzystów z prezydentem.

Jak podkreśla KPRP, jest to zespół konsultacyjny skupiający parlamentarzystów wspierających prezydenta społecznie "swoją wiedzą i doświadczeniem w celu usprawnienia współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom". W skład tej rady wchodzi siedmioro posłów; są wśród nich m.in. przedstawiciele klubów PiS, PSL, Konfederacji i posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

Płaczek dodał, że chociaż w niektórych kwestiach między Konfederacją i prezydentem występują różnice zdań, "właśnie na tym polega ta rozmowa, żebyśmy się wzajemnie przekonywali, żebyśmy używali argumentów". Różnice te, w jego przekonaniu, nie wynikają "z kwestii programowych, ile ze sposobu, czy z pomysłu na to, w jaki sposób zrealizować jakieś postulaty".

- Jestem głęboko przekonany, że prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która nawet jeśli prezentuje jakieś stanowisko, słucha oponentów, słucha osób, które widzą świat inaczej i mają swoje argumenty i nie zamyka się na taką rozmowę - podkreślił Płaczek.

Karol Nawrocki zaprasza posłów. KO i Lewica odmawiają

Spotkania w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami kół i klubów poselskich odbywają się przez cały czwartek. Jak pisała dziennikarka Interii Kamila Baranowska, kulminacją tego dnia ma być rozmowa Karola Nawrockiego z wszystkimi parlamentarzystami PiS.

Odbędzie się ono o godzinie 18. - To klub, który wspierał prezydenta w kampanii, więc to naturalne, że prezydent chce się spotkać z wszystkimi posłami - tłumaczył współpracownik prezydenta.

Decyzję klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy skrytykował w środę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker. "Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania" - skomentował w mediach społecznościowych.

