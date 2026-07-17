Poseł koalicji nagle podszedł do ław PiS. Miał prezent dla Czarnka

W skrócie Adam Gomoła z Polski 2050 w Sejmie skrytykował ugrupowanie PiS, oskarżając je o zdradę polskiej racji stanu i chciał wręczyć Przemysławowi Czarnkowi piracką opaskę na oko.

Po wystąpieniu Gomoły wywiązała się krótka dyskusja z Mariuszem Goskiem, a Janusz Kowalski stwierdził, że posłowie nie mają prawa wymieniać imienia Lecha Kaczyńskiego w swoich wypowiedziach.

Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia PiS, wywołał kontrowersje swoją wypowiedzią dotyczącą zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie przez UE.

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- Co widzi patrzący na nas z góry świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy brukane jest jego dziedzictwo, jak ugrupowanie, które zakładał, zdradza polską rację stanu (...). Czy jest jakiś diabeł, z którym się nie sprzymierzycie w tym swoim chorym marszu po władzę? - mówił z mównicy sejmowej poseł Polski 2050 Adam Gomoła.

Polityk następnie zwrócił się bezpośrednio do kandydata na stanowisko premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.

Adam Gomoła zwrócił się do Przemysława Czarnka. Miał dla niego "prezent"

- Tak się pan zagalopował w tym udawaniu Grzegorza Brauna, że zapomniał pan o jednej, najważniejszej zasadzie - nie wystarczy kwakać jak kaczka, nie wystarczy pływać jak kaczka, trzeba jeszcze wyglądać jak kaczka. Dlatego, panie ministrze, mam dla pana taki prezent - powiedział.

Następnie wyciągnął z kieszeni piracką opaskę na oko. - Niech pan ją nosi z dumą i wypływa we wspólny, polityczny rejs ze swoim sobowtórem. W Moskwie już na was czekają - zakończył i ruszył w stronę ław zajmowanych przez polityków PiS.

W drodze do Przemysława Czarnka zatrzymał go jednak zmierzający na swoje wystąpienie Mariusz Gosek. Między politykami wywiązała się dyskusja, przerwana wezwaniem Włodzimierza Czarzastego. - Panie pośle, czy pan rezygnuje z głosu? - pytał zirytowany marszałek, podczas gdy na sali rozległy się okrzyki.

Sam Gosek po wyjściu na mównicę nie odniósł się do słów Gomoły, zrobił to jednak kilka minut później Janusz Kowalski. - Nie macie prawa wymieniać imienia i nazwiska świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego - stwierdził, dodając, że kiedy zmarły prezydent ostrzegał przed Rosją, Donald Tusk "ściskał się z Putinem".

Głośne słowa Przemysława Czarnka. Mówił o Ukrainie

Adam Gomoła w Sejmie nawiązał do ostatniej głośnej wypowiedzi Przemysława Czarnka.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - przekonywał w poniedziałek na antenie TV Republika.

Na tę deklarację zareagował Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa" - napisał.

Prezes PiS poinformował, że wypowiedź Czarnka zostanie "wyjaśniona przez kierownictwo partii". Następnego dnia Czarnek złagodził swoje stanowisko. - Nigdy i w żadnym formacie nie negowałem tego, że polską racją stanu jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.





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