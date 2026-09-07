W skrócie Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, jak poinformował portal Goniec.

Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Wojciecha Króla do odpowiedzialności za czyny związane z przyjęciem korzyści majątkowych, ale odrzucił wniosek o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura Europejska wystąpiła z wnioskiem dotyczącym Króla w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku.

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Portal Goniec poinformował, że kolegium klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej "jednogłośnie" podjęło w piątek uchwałę o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka.

"Jak wynika z naszych informacji, władze klubu oceniły, że kolejny już wniosek przedstawiony przez śledczych jest dobrze udokumentowany i 'miażdżący' dla samego Króla" - napisali dziennikarze.

Sprawa Wojciecha Króla. Media: Jest decyzja klubu

Pod koniec sierpnia poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński poinformował w mediach społecznościowych, że Prokuratura Europejska złożyła kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi.

"W lipcu posłowie koalicji rządowej ochronili swojego kolegę przed więzieniem - zagłosowali przeciw wnioskowi o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla. Już wtedy prokurator europejska Laura Kovesi zapowiadała złożenie kolejnego wniosku" - przekazał, dodając, że według jego informacji wniosek ten już wpłynął.

29 lipca sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi KO. Jednocześnie komisja nie przychyliła się do wniosku o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Poseł Król, cytowany przez Onet, podczas posiedzenia przekonywał, że byłby gotów zrzec się immunitetu. Dodał przy tym, że obawia się, iż z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych mógłby nie mieć możliwości udowodnienia swojej niewinności, gdyby doszło do błędu proceduralnego.

Przed rozpoczęciem debaty prokurator generalna Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi wnioskowała o jej odroczenie. Zapowiedziała, że zamierza złożyć nowy wniosek dotyczący posła KO, obejmujący kolejne zarzuty, jednak komisja nie zgodziła się na zmianę harmonogramu.

Sejm zajął się sprawą posła Króla. Uchylił immunitet, ale odrzucił areszt

31 lipca Sejm przeprowadził głosowania, w których posłowie wyrazili zgodę na pociągnięcie Króla do odpowiedzialności za oba zarzucane mu czyny. Pierwszy z nich dotyczył przyjęcia przez posła co najmniej 37 tys. zł w zamian za obietnicę załatwienia dwóch posad - w zarządzie spółki Tramwaje Śląskie oraz w jednej z instytucji drogowych na Śląsku.

Drugi zarzut dotyczy podejrzenia przyjęcia przez Króla co najmniej 350 tys. euro w zamian za pomoc w uzyskaniu ponad 27 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu "Stara Huta" w Chorzowie.

W wyniku głosowań Sejm odrzucił natomiast wniosek o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła.

Sprawa Wojciecha Króla rozpoczęła się jeszcze w maju. Wówczas Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu jednemu z czynnych posłów na Sejm RP. Nie podała wtedy, o kogo chodzi. Wskazała jednak, że wniosek został złożony "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".



