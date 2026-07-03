Poseł KO domaga się przeprosin od CBA. W tle afera tramwajowa

W skrócie Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej domaga się od CBA przeprosin i sprostowania oświadczeń, które według niego niesłusznie łączą go z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich.

CBA odpowiada, że publikacje dotyczyły spraw konsultowanych i akceptowanych przez Prokuraturę Europejską oraz nie zawierały danych umożliwiających identyfikację osób.

Według informacji EPPO śledztwo obejmuje podejrzenie płatnej protekcji i przestępstw korupcyjnych przy zamówieniach związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej GZM.

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Zdaniem pełnomocniczki posła - adw. Marty Smołki "analiza dokumentów przekazanych Sejmowi (...) nie potwierdza, aby sprawa posła Wojciecha Króla dotyczyła modernizacji infrastruktury tramwajowej, ustawiania przetargów czy udziału w procederze korupcyjnym opisywanym w komunikatach CBA".

- Nie kwestionujemy prawa organów ścigania do prowadzenia postępowań. Kwestionujemy sposób przedstawienia tej sprawy opinii publicznej. Treść wniosku o uchylenie immunitetu skierowanego do Sejmu nie odpowiada obrazowi, jaki powstał po publikacji komunikatów CBA - zaznaczyła.

Poseł Wojciech Król chce przeprosin od CBA

PAP wysłała do Biura prośbę o komentarz w tej sprawie. CBA odpowiedziało, że "funkcjonariusze CBA realizowali czynności procesowe na polecenie Prokuratora Prokuratury Europejskiej, która jest gospodarzem prowadzonego postępowania".

"Treści komunikatów z 5 maja i 3 czerwca br., opublikowane na stronie internetowej CBA, były konsultowane i akceptowane przez Prokuraturę Europejską. W obu tych komunikatach nie podajemy żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację osób, których dotyczą prowadzone czynności" - dodał zespół prasowy CBA.

Jednocześnie przekazał, że do piątkowego popołudnia do Biura nie wpłynęło pismo pełnomocników Wojciecha Króla.

Afera tramwajowa. Poseł Król z wnioskiem do CBA, jest odpowiedź

Prokuratura Europejska (EPPO) na początku maja poinformowała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z czynnych posłów na Sejm RP. Nie podała wówczas, o kogo chodzi.

Wskazała, że wniosek został złożony "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Dokument dotyczył posła Wojciecha Króla (KO).

Z kolei sam polityk 25 czerwca podkreślił, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". "Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media" - dodał poseł KO.

"Wniosek w ogóle tego nie dotyczył". Król uderza w prokuraturę

Król powiedział, że "prokuratura pisała, że chcą mi postawić zarzuty płatnej protekcji przy ustawianiu przetargów na modernizację w spółce Tramwaje Śląskie". - Wniosek w ogóle tego nie dotyczy. Zupełnie inny kaliber - podkreślił wtedy poseł.

CBA w komunikatach opisujących aferę w Tramwajach Śląskich pisała, że "z ustaleń śledztwa wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi. W związku z podejrzeniem płatnej protekcji Europejska Prokurator Generalna zwróciła się o uchylenie immunitetu temu politykowi".

Król jest posłem na od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był wiceprzewodniczącym zarządu KO w woj. śląskim. Został odwołany z tej funkcji przez radę regionu. Pozostaje wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO.

EPPO podała, że jej śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie GZM. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.





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