Poseł KO: "Czasowo zawiesić 14. emeryturę". Rzecznik rządu odpowiada

Oprac.: Michał Michalak Polska

Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz zaproponował, by w ramach walki z inflacją czasowo zawiesić dodatkowe świadczenia dla emerytów (mówił o "14. i 15. emeryturze") i wypłacić je z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem. - Jeżeli obiecujemy "czternastkę", "piętnastkę", ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, wydają i nakręcają inflację - tłumaczył. Na te słowa zareagował rzecznik rządu Piotr Müller. - 14. emerytura, mimo tego, co proponuje poseł Lenz, będzie wypłacana - podkreślił.

Zdjęcie Tomasz Lenz / Paweł Wodzyński / East News