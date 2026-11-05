W skrócie Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję o aresztowaniu posła Wojciecha Króla na 88 dni, zmieniając wcześniejsze postanowienie sądu pierwszej instancji.

Poseł został zatrzymany bezpośrednio na sali sądowej w trakcie czwartkowego posiedzenia, na którym rozpatrywano zażalenie prokuratury na brak aresztu.

Wojciech Król usłyszał od Prokuratury Europejskiej cztery zarzuty dotyczące korupcji oraz oszustw przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w regionie.

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Sąd Okręgowy w Katowicach rozpoznawał zażalenie prokuratury na decyzję sądu rejonowego, który odmówił zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.

Poseł Król (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska), który uczestniczył w czwartkowym posiedzeniu, został zatrzymany przez policję na sali rozpraw. Zostanie doprowadzony do aresztu.

O treści postanowienia poinformowały dziennikarzy strony uczestniczące w posiedzeniu. Sprawa była rozpoznawana na trzecim terminie i tym razem zakończyła się ogłoszeniem decyzji. Zgodnie z decyzją sądu, Król został aresztowany na 88 dni.

Wojciech Król aresztowany. Poseł usłyszał zarzuty korupcyjne

Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Wojciechowi Królowi cztery zarzuty. Polityk Koalicji Obywatelskiej podejrzewany jest o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Wśród korzyści tych miały być m.in. wycieczka do Tajlandii, możliwość korzystania z willi o wartości 3,8 mln zł.

Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie posła. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód się na to nie zgodził. Jak uzasadnił, tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeśli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Z tamtą decyzją nie zgodziła się Prokuratura Europejska, która złożyła zażalenie. W czwartek sąd okręgowy podzielił jej argumentację.

Wojciech Król nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. - Czuję się niewinny - mówił we wrześniu, gdy był doprowadzany do prokuratury przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sejm we wrześniu uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła. Zawieszono go również w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.



