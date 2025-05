W piątek funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak - współdziałając z Placówką SG Gołdap - w trakcie służby podali sygnał do zatrzymania się pojazdu marki Volkswagen. Samochód przekroczył wcześniej polsko-litewską granicę .

Pojazd został zatrzymany w miejscowości Wiżajny , ale bynajmniej nie był to koniec pościgu. " Kierowca oraz dwie osoby tuż po zatrzymaniu się samochodu zaczęli uciekać " - dodała funkcjonariuszka.

Ostatecznie wszyscy zostali zatrzymani, a - jak się okazało - w aucie znajdowało się jeszcze czterech cudzoziemców . "Kierowca, 22-letni obywatel Ukrainy , przewoził w sumie sześciu migrantów , którzy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy oraz pobytu na terytorium Polski. Wiózł ich z Łotwy, z zamiarem dostania się do Europy Zachodniej. Pasażerowie zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowca decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy" - opisała Zdanowicz.

Kolejne zatrzymanie na granicy miało miejsce w niedzielę wyborczą. Funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel, którym kierował 36-letni obywatel Ukrainy .

"W pojeździe przewoził czterech obywateli Afganistanu. Pasażerowie nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Mieli przy sobie przepustki z ośrodka dla cudzoziemców na Łotwie. Zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowca otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw Schengen na okres 10 lat" - podsumowano w komunikacje.