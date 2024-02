W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i na Kaszubach również deszczu ze śniegiem - na północnym wschodzie opady wynieść mogą do 10 mm. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

"Temperatura maksymalna od 3 stopni C na Suwalszczyźnie, około 6 stopni C w centrum do 10 stopni C na Dolnym Śląsku" - prognozuje IMGW. Wraz z utrzymującą się dodatnią temperaturą występować będzie także bardzo silny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę. Silny, porywisty wiatr nie odpuszcza

"W porywach do 70 km/h, na Pomorzu do 75 km/h, na wybrzeżu silny, do 50 km/h i w porywach do 90 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 140 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - czytamy w prognozie. - Najsilniej wiać będzie na Wybrzeżu i wysoko w górach. W Sudetach porywy wiatru mogą sięgnąć do 150 km/h - przekazał synoptyk IMGW Jakub Gawron.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże, miejscami występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie Polski również opady śniegu. Temperatura od -1 stopnia C na północnym wschodzie do 6 stopni C na zachodzie kraju.

- Tych opadów deszczu będzie sporo na południowym zachodzie i północnym wschodzie Polski, do około 15 mm, a w obszarach podgórskich Sudetów i w Sudetach nawet do około 30 mm. Natomiast przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach może wynieść do 15 cm, w Tatrach do około 10 cm - zaznaczył Gawron.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed roztopami i silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed szeregiem zagrożeń. Jeśli mowa o alertach meteorologicznych uważać należy przede wszystkim przed silnym, porywistym wiatrem. Ten da się we znaki przede wszystkim w północnej części województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, a także w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego.

W powiatach lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim prognozowane są intensywne opady deszczu, z kolei w Jeleniej Górze IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed roztopami.

Drugi stopień wydano z kolei dla południowych krańców województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W regionach tych meteorolodzy alarmują również o gwałtownych wzrostach stanów wód (pierwszy stopień). Wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych odnotowano w okolicach Kielc, a także na Bugu - w tym przypadku obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia.

Wichury i silny wiatr. Prognoza pogody na poniedziałek

W nocy oraz w poniedziałek wiatr z zachodu będzie się nasilać. Ma być dość silny, miejscami silny. Jego porywy dochodzić będą do 85 km/h w rejonie centralnej Polski, nad samym morzem spodziewane są silniejsze, do 95 km/h. Natomiast wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą osiągać do 120 km/h, w Sudetach nawet do 180 km/h.

W obszarach podgórskich i na północnym wschodzie Polski, gdzie spadnie śnieg i będzie silnie wiało, spodziewane są zamiecie śnieżne. Apogeum zagrożenia związanego z wiatrem, jak podał synoptyk, prognozowane jest na poniedziałek. Tego dnia porywy wiatru dochodzące do 95 km/h mogą pojawiać się niemal w całym kraju.

Zachmurzenie duże i całkowite, na północy i w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami opady deszczu. Na południu opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, a prognozowana wysokość opadu miejscami 15 mm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia C na Suwalszczyźnie, około 6 stopni C w centrum do 9 stopni C na południowym zachodzie.

