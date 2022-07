- W piątek zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze - powiedziała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Dodała, że temperatura maksymalna wyniesie do 23 stopni Celsjusza.

W piątek początkowo na krańcach wschodnich będzie jeszcze pogodnie, ale już w centrum oraz na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać i zacznie padać deszcz.

- Koło południa na zachodzie i w centrum pojawią się burze. Najwięcej burz prognozowanych jest od pasa Warmii i Mazur, przez centrum Polski, aż po Śląsk i Małopolskę. Wieczorem zagrzmi też na wschodzie kraju - wyjaśniła synoptyk.

IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i gwałtownymi opadami wydano dla województwa małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W trakcie burz opady deszczu mogą wynosić do 25 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych, w trakcie burz porywisty do 70 km/h.

IMGW: Ostrzeżenia przed gradem dla 14 powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert ogłoszono dla 14 powiatów w centralnej i wschodniej części regionu.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są w piątek, w godz. 13.00-22.00. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia określono na 80 proc.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - podał w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje w powiatach: bartoszyckim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, oleckim, olsztyńskim i w Olsztynie, piskim, szczycieńskim i w węgorzewskim.

Synoptyk: Na razie nie będzie powrotu upałów

W mediach społecznościowych IMGW wskazało na występowania lokalnych burz.

"Z zachodu na wschód Polski przemieszcza się strefa frontu okluzji, na którym popołudniu rozwijać się będą burze. Niewielkie zasoby niestabilności oraz słabe warunki kinematyczne sprzyjać będą tworzeniu się izolowanych burz" - podano w komunikacie.

Ewa Łapińska dodała, że najchłodniejszym rejonem kraju będzie wschód, tam termometry pokażą maksymalnie do 20 st. C, nad morzem 21 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie kraju do 23 st. C.

- W zasadzie przez kilka najbliższych dni pogoda pod kątem temperatury będzie bardzo podobna, czyli trochę chmur, trochę słońca i od czasu do czasu lekki deszcz. Do wtorku nie spodziewamy się powrotu upałów powyżej 30 stopni Celsjusza - podsumowała synoptyk.