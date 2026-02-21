Poruszenie wokół prezydenckiej ustawy. Jest komunikat z Pałacu

W skrócie Rzecznik prezydenta potwierdził, że finalną wersję ustawy o sądach przygotowała Kancelaria Prezydenta RP.

W dyskusji zwrócono uwagę, że jako autora pliku z projektem ustawy wymieniono Bartosza Lewandowskiego, adwokata związanego z Ordo Iuris.

Lewandowski potwierdził udział w przygotowaniu projektu oraz wyjaśnił, jak doszło do wskazania go jako autora pliku.

Rzecznik prezydenta poinformował na portalu X, że prezydencka ustawa ws. sądownictwa oraz jej uzasadnienie powstawały w Kancelarii Prezydenta, a ich ostateczny kształt został przygotowany przez prawników z KPRP.

"W tym przypadku, jak również w trakcie procesu powstawania innych projektów ustaw oraz ich uzasadnień, KPRP konsultuje je i korzysta z wiedzy eksperckiej osób oraz środowisk zajmujących się konkretną tematyką. To normalna praktyka. Nie zmienia to faktu, że za przygotowanie wersji finalnej zawsze odpowiada Kancelaria Prezydenta RP" - napisał w serwisie X Rafał Leśkiewicz.

Prawnik Ziobry wśród autorów prezydenckiego projektu ustawy. Kancelaria Prezydenta tłumaczy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wyjaśnił, że według niego nowela "wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów".

Prezydent poinformował równocześnie, że składa projekt własnej o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta tego samego dnia zamieszczono pliki z tekstem zaproponowanej ustawy oraz uzasadnieniem projektu.

Marcin Szwed, prawnik współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, zwrócił we wpisie na X uwagę, że po wyświetleniu informacji o pliku z tekstem uzasadnienia prezydenckiego projektu, jako jego autor wymieniony jest Bartosz Lewandowski - związany z Ordo Iuris adwokat, który reprezentował wielu polityków PiS.

Mec. Lewandowski nie wypiera się udziału w pracach nad projektem

Lewandowski bezpośrednio skomentował wpis Szweda. "Z tego co się orientuję, to projekt był konsultowany i przygotowywany przez wiele osób, do czego pan prezydent i jego zaplecze ma przecież prawo" - napisał.

Dodał, że uczestniczył w przygotowaniu projektu, a jego osobistym pomysłem były zmiany w przepisach dotyczących skargi na przewlekłość postępowania. Adwokat wyjaśnił, że najwidoczniej na stronie KPRP została zamieszczona ta wersja pliku, którą generował jako ostatni.

Do odpowiedzi Lewandowskiego odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Napisał on, że Lewandowski "znów zupełnie bez swojej wiedzy pojawia się w jakichś dokumentach, na jakiejś stronie". - Ostatnio to był konsulat? Chyba rosyjski - dodał.

Szłapka nawiązał w ten sposób do styczniowej wymiany zdań z Lewandowskim na X. Rzecznik rządu napisał wtedy, że kancelaria Lewandowskiego znajduje się na opracowanej przez Moskwę liście kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce. Lewandowski odpowiedział mu, że rosyjska ambasada bez prośby i wiedzy ze strony kancelarii umieściła na swojej stronie informacje o tym, gdzie można otrzymać pomoc prawną w języku rosyjskim.

