Poruszenie po wecie Nawrockiego. "Akt oskarżenia", "nie można"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mającą na celu szybsze usuwanie nielegalnych treści z internetu.

Przedstawiciele rządu, w tym Krzysztof Gawkowski oraz Waldemar Żurek, skrytykowali decyzję prezydenta, oceniając ją jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w sieci.

Politycy opozycji, m.in. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, poparli weto, argumentując, że projekt ustawy otwierał drogę do administracyjnej cenzury internetu.

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Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.

Celem zmian - które przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji - było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie. Reakcje polityków

Na decyzję prezydenta zareagowali politycy. Wśród nich znalazł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który ocenił, że "weto w sprawie przepisów DSA to prezent dla oszustów i handlarzy ludźmi".

"A rachunek płacą polskie dzieci i emeryci okradani z oszczędności przez deepfake'i - również z Karolem Nawrockim w roli głównej" - napisał.

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Pozytywnie na temat decyzji głowy państwa wypowiedział się z kolei Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury Internetu! Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa!" - podkreślił.

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Decyzję prezydenta pochwalił też Krzysztof Bosak, który przypomniał, że apelował o to "już w październiku". "Jej (ustawy - red.) wejście w życie otworzyłoby drogę do administracyjnej cenzury bez uprzedniej kontroli sądowej. Nawet unijne wymagania nie narzucały takiego rozwiązania. Nasze zastrzeżenia znajdują potwierdzenie również w opinii Sądu Najwyższego, który wskazał na zagrożenie dla wolności słowa" - napisał.

"Rząd do forsowania cenzury chciał cynicznie wykorzystać argument o ochronie dzieci i zwalczaniu przestępczości. To rzeczy wymagające skutecznych działań i są do nich odpowiednie przepisy. Niech rząd weźmie się zatem do roboty i z nich korzysta dla dobra nas wszystkich, zamiast tracić czas na próby cenzurowania społeczeństwa" - dodał.

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Weto prezydenta. Głos zabrali Gawkowski, Hennig-Kloska, Standerski, Lubnauer i Witczak

"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie. Prezydent nic nie zrozumiał i ponownie zawetował ustawę cyfrową. To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie. Za to wszystko prezydent bierze osobistą odpowiedzialność. Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba" - ocenił z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Natomiast podczas piątkowego wystąpienia polityk stwierdził: - Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Ponadto zapowiedział, że rząd przygotuje kolejną ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie.

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Paulina Hennig-Kloska oceniła, że "prezydent znowu stanął w obronie internetowego ścieku". Podobnie jak Szłapka stwierdziła, że "to weto to prezent dla oszustów i przestępców w sieci". "Zamiast szybkiego usuwania nielegalnych treści, państwo dalej będzie mieć ograniczone narzędzia w walce z przestępcami" - stwierdziła.

"Bezpieczeństwo Polaków i ochrona najmłodszych powinny być ważniejsze niż polityczne spory i ambicje głowy państwa, by być liderem opozycji" - dodała.

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Adrian Witczak zwrócił się natomiast bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego i zaznaczył, że "wolność słowa nie oznacza wolności dla oszustów i hejterów".

"Wolność wymaga odpowiedzialności, a dziś zabrakło jej w Pałacu Prezydenckim. Skoro odrzuca Pan rozwiązania DSA, proszę powiedzieć rodzicom, jak zamierza Pan skuteczniej chronić ich dzieci przed przestępczymi treściami w sieci" - napisał.

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Negatywnie na temat weta wypowiedział się również Dariusz Standerski, który ocenił, że jest ono "skandaliczne". Jak podkreślił, "prezydent po raz drugi zablokował ustawę, która miała chronić Polaków przed najgroźniejszymi przestępstwami w internecie".

"Wysłuchaliśmy opozycji i przyjęliśmy jej poprawki. Skróciliśmy terminy i rozszerzyliśmy katalog spraw, w których reakcja ma być natychmiastowa. Zapewniliśmy pełen nadzór sądowy. Nie było merytorycznego powodu, żeby tę ustawę zatrzymać" - wskazał.

"Prezydent miał stanąć po stronie użytkowników, a ponownie stanął po stronie przestępców i wielkich korporacji technologicznych. (...) Nie ma tu żadnej obrony wolności słowa. To polityczna gra kosztem bezpieczeństwa nas wszystkich" - dodał.

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Na wpis Standerskiego odpowiedziała Katarzyna Lubnauer, która napisała, że "przestępcy internetowi klaszczą prezydentowi".

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Żurek uderzył w Nawrockiego, poszło o weto. "Kolejny raz wstyd mi za pana działania"

Do decyzji prezydenta odniósł się też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Wetomat znów w akcji. Naprawdę kolejny raz? I znów pod fałszywym szyldem obrony wolności słowa? Polacy mają dość hejtu, nienawiści, oszustw i niebezpiecznych treści w internecie. Oczekują, że państwo będzie ich chronić. Tymczasem Karol Nawrocki po raz drugi wetuje ustawę, która miała dać państwu skuteczniejsze narzędzia do walki z przestępstwami w sieci" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Panie Nawrocki, wolność słowa nie daje prawa do bezkarnego krzywdzenia ludzi. Nie jest przyzwoleniem na grożenie, oszukiwanie, nawoływanie do nienawiści czy seksualne wykorzystywanie dzieci. Nazywanie ochrony przed takimi przestępstwami cenzurą jest cynicznym nadużyciem pojęcia wolności" - kontynuował.

Szef resortu sprawiedliwości powołał się przy tym na zamach, który miał miejsce w Krakowie. Jak ocenił, zdarzenie to pokazało, "jak szybko fałszywe informacje i boty mogą zatruwać debatę publiczną".

"NASK zgłosił platformom społecznościowym blisko 4800 materiałów dezinformacyjnych w ciągu zaledwie czterech dni. Już w pierwszej dobie zidentyfikowano ponad dwa tysiące kont rozpowszechniających fałszywe narracje. Wśród nich były boty, a kilkadziesiąt profili posługiwało się językiem rosyjskim lub zawierało nawiązania do Rosji" - wskazał.

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Żurek zaznaczył następnie, że na tego typu sytuacjach korzysta rosyjska propaganda, która "od lat próbuje dzielić Polaków, szczuć jednych na drugich, podważać zaufanie do państwa i jego instytucji".

"Dlatego pytam wprost: czyich interesów Pan broni, po raz kolejny blokując przepisy, które miały chronić obywateli? Bo trudno znaleźć w tej decyzji korzyści dla ofiar przestępstw internetowych. Nie można bez końca zasłaniać się wolnością, a jednocześnie odmawiać państwu narzędzi do ochrony ludzi przed przestępcami. To nie jest odpowiedzialna troska o prawa obywatelskie. Kolejny raz wstyd mi za pana działania, panie Nawrocki" - zakończył.



