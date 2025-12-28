Poruszenie po słowach Nawrockiego, reaguje Tusk. "Znowu wskazał Zachód"
"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - napisał na X premier Donald Tusk.
To reakcja na wypowiedź Karola Nawrockiego, która padła w Poznaniu,. Prezydent podkreślał, że Polska jest otwarta na Zachód, ale także "gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej".
Komentarz do słów prezydenta. Sikorski: Pragnę uspokoić
Wcześniej komentarz do tych słów zamieścił w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne" - napisał.
Jak dodał wicepremier i szef polskiej dyplomacji, takie zagrożenie powstać mogłoby "dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści".
