Poruszenie po słowach Nawrockiego, reaguje Tusk. "Znowu wskazał Zachód"

Patryk Idziak

"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją" - napisał Donald Tusk, odnosząc się do niedawno wypowiedzianych słów głowy państwa. Dodał, że spór ten jest "śmiertelnie poważny".

Mężczyzna w garniturze stojący przy mikrofonie na tle jasnego nieba, wyraz twarzy skupiony i poważny, dłonie złożone przed sobą.
Donald Tusk zareagował na słowa prezydenta Karola Nawrockiego Leszek Szymański PAP

"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - napisał na X premier Donald Tusk.

To reakcja na wypowiedź Karola Nawrockiego, która padła w Poznaniu,. Prezydent podkreślał, że Polska jest otwarta na Zachód, ale także "gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej".

Komentarz do słów prezydenta. Sikorski: Pragnę uspokoić

Wcześniej komentarz do tych słów zamieścił w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne" - napisał.

Jak dodał wicepremier i szef polskiej dyplomacji, takie zagrożenie powstać mogłoby "dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści".

Wkrótce więcej informacji...

