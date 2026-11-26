W skrócie Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział zaostrzenie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w internecie.

Resort cyfryzacji planuje ponowne złożenie ustawy o nielegalnych treściach oraz pracuje nad przepisami, które uniemożliwią dzieciom do 15. roku życia korzystanie z mediów społecznościowych.

Krzysztof Gawkowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o współpracę w kwestii regulacji platform cyfrowych, podkreślając konieczność walki z hejtem i mową nienawiści.

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Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z reporterką Polsat News odniósł się do reportażu Interii, otwiera się w nowym oknie dotyczącego treści, które platforma społecznościowa TikTok prezentuje dzieciom.

Nasza dziennikarka Justyna Kaczmarczyk stworzyła konto jako 13-latka i, rezygnując z udostępniania, wyszukiwania czy lajkowania, sprawdziła, co algorytm podsunie nastolatce. "Jest o tryskaniu. Waleniu. Męskich szatniach. Twardych mieczach. Rozklekotanej buzi. Suchym karaluchu. Im dalej, tym gorzej" - czytamy w publikacji.

Krzysztof Gawkowski reaguje po reportażu Interii

- Dlatego tak bezwzględnie Ministerstwo Cyfryzacji chce uregulować kwestie nielegalnych treści i tego, jak powinno być zapewnione bezpieczeństwo w internecie. Dlatego tak bardzo rozczarowany byłem, kiedy pojawiło się weto do ustawy o usługach cyfrowych - stwierdził Gawkowski. Zapewnił, że resort nie zrezygnuje z forsowania tych regulacji.

Polityk poinformował, że rząd w kontekście regulacji internetu stosuje dwie strategie - dotyczące przygotowania rozwiązań legislacyjnych oraz karania portali społecznościowych.

Wicepremier nie ma wątpliwości, że "platformom (społecznościowym - red.) nie można ufać". - One z premedytacją wykorzystują to, że na tym zarabiają i dlatego trzeba na nie założyć chomąto, mocno trzymać za gardło, bo inaczej wszyscy będziemy na tym tracili - wskazał.

Minister cyfryzacji poinformował, że resort ponownie złoży projekt ustawy o nielegalnych treściach w internecie. W rządzie trwają także prace nad przepisami, które uniemożliwią dzieciom do 15 roku życia korzystanie z social mediów. - Nie poddamy się - zapewnił.

- To, że platformy oszukują swoich klientów, to pewne. Dzisiaj trzeba za to je po prostu karać - dodał.

Gawkowski napisał do Nawrockiego. "Koniec zabawy w ciuciubabkę"

Gawkowski nie krył, że rząd zdaje sobie sprawę z problemu, który został opisany w materiale Justyny Kaczmarczyk w Interii. Ponownie przypomniał w tym kontekście weto Karola Nawrockiego.

- W tym tygodniu, w poniedziałek wysłałem list do pana prezydenta. Liczę na rozmowę, na spotkanie. Czas powiedzieć: "Koniec zabawy w ciuciubabkę" - przekazał.

Minister zapewnił, że resort cyfryzacji chce porozumienia i kompromisu i "zrobi wszystko, aby się dogadać". - Bo najważniejszy jest też to, żeby dzieciaki, młodsze i starsze, ale również starsi w naszym wieku, nawet dziadkowie, byli wolni od mowy nienawiści, hejtu w internecie - wskazał.

- Nie chodzi o to, że służby nie mogą tego ścigać. Służby mogą zareagować i zapukać do osoby, która to robi. Ale platformy mogą tego nie usunąć przez kilka dni, kilkanaście dni, bo wiedzą, że to nakręca im ruch. Na to nie może być zgody - dorzucił.



