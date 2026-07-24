W skrócie Niektórzy parlamentarzyści PiS zdecydowali się nie podpisać deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń przed upływem terminu wyznaczonego przez kierownictwo partii.

Poseł Sylwester Tułajew ujawnił treść formularza, który parlamentarzyści mieli podpisać, i wyraził wątpliwości co do jego formy.

Termin ultimatum dotyczył głównie członków stowarzyszenia Rozwój Plus związanego z Mateuszem Morawieckim.

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"Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał europoseł Piotr Müller.

"Chcecie mnie, kochani koledzy i koleżanki, usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.

"Nie dam sobie wmówić". Poruszenie w PiS

"Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w Rozwój Plus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu" - przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

Rozłam w PiS. "Nie podpiszę lojalki"

"Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny, zawsze lojalny, zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii" - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.

Tułajew pokazał formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o "oświadczenie o przynależności do partii". "Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska (Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca 2026 - red.) - stanowiska, którego nikt na oczy nie widział" - skomentował.

O północy z czwartku na piątek minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył były premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek o godz. 12 doszło do spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim, lecz - jak podawano - nie doszło na nim do porozumienia czy przełomu.





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