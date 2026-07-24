Poruszenie, minął termin ultimatum dla posłów PiS. "Serce mi pęka"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Poruszenie w gronie członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. "Nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - stwierdził Szymon Szynkowski vel Sęk. "Serce mi pęknie…" - pisze posłanka Anna Kwiecień. "Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę" - mówi stronnik byłego premiera Sylwester Tułajew. O północy minął termin wyznaczonego im przez PiS ultimatum.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mateusz Morawiecki i Piotr Muller przy mikrofonach na tle polskich flag oraz fragmentu napisu.
Mateusz Morawiecki i Piotr Muller nie podpisali lojalek w PiS Marysia Zawada / Tomasz JastrzebowskiReporter

W skrócie

  • Niektórzy parlamentarzyści PiS zdecydowali się nie podpisać deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń przed upływem terminu wyznaczonego przez kierownictwo partii.
  • Poseł Sylwester Tułajew ujawnił treść formularza, który parlamentarzyści mieli podpisać, i wyraził wątpliwości co do jego formy.
  • Termin ultimatum dotyczył głównie członków stowarzyszenia Rozwój Plus związanego z Mateuszem Morawieckim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał europoseł Piotr Müller.

"Chcecie mnie, kochani koledzy i koleżanki, usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.

"Nie dam sobie wmówić". Poruszenie w PiS

"Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w Rozwój Plus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zobacz również:

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polska

Rozłam w PiS staje się faktem. Minął termin ultimatum

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

"Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu" - przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

Rozłam w PiS. "Nie podpiszę lojalki"

"Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny, zawsze lojalny, zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii" - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.

Tułajew pokazał formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o "oświadczenie o przynależności do partii". "Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska (Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca 2026 - red.) - stanowiska, którego nikt na oczy nie widział" - skomentował.

O północy z czwartku na piątek minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył były premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek o godz. 12 doszło do spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim, lecz - jak podawano - nie doszło na nim do porozumienia czy przełomu.

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński podpisał dokument o przynależności do partii. Sytuację komentuje premier Donald Tusk
Polska

Wrze w PiS, wymowny gest Kaczyńskiego. Premier kpi

Artur Pokorski
Artur Pokorski


Tomczyk w "Gościu Wydarzeń" o Putinie: Wiemy dokładnie, co chce zrobić Polsat News

Najnowsze