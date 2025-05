Poruszające słowa rektora UW. "Zginęła matka trojga dzieci"

Według prof. Nowaka środowe zdarzenie to " najgorsze wydarzenie do którego doszło na UW i innych uczelniach po II wojnie światowej". Rektor UW dodał, że toczą się już rozmowy na temat zwiększenia bezpieczeństwa na polskich uczelniach.

Pytany o kwestię napastnika Nowak stwierdził, że " był bardzo dobrym licealistą i dobrym studentem ". - Nie był studentem wyróżniającym się niczym - w żadną stronę. Teraz to wymaga badań i analiz: co stało za tym czynem - dodał rektor.

Do tragedii na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego doszło w środowe popołudnie . 22-letni napastnik (student uczelni) z siekierą zamordował 53-letnią kobietę oraz ciężko ranił interweniującego ochroniarza. Zbrodnia to pierwszy taki przypadek w Warszawie na terenie uczelni wyższej.

- Mogło to spotkać każdego z nas. Często przechodziłem tymi drzwiami i nie wyobrażam sobie, by przejść przez nie ponownie - powiedział jeden ze studentów w rozmowie z Polsat News.

- Pierwsza emocja, jaka nam towarzyszyła, to był szok i pytanie o to, czy nie jest to ktoś bliski nam. Ja od razu zadzwoniłem do mojej dziewczyny i zapytałem czy wszystko jest w porządku - dodał inny student z II roku prawa.