Portugalia wybrała. Są sondaże exit poll po wyborach do parlamentu

Z exit poll wynika, że nawet jeśli dojdzie do porozumienia AD o współpracy z Inicjatywą Liberalną (IL) gabinet premiera Luisa Montenegro będzie rządem mniejszościowym. IL otrzymał bowiem tylko od 4 do 7 proc. głosów.

Niedzielne głosowanie oznacza porażkę ugrupowań skrajnej lewicy , szczególnie koalicji CDU, w skład której wchodzą komuniści i Zieloni, a także Bloku Lewicy (BE). CDU otrzymała od 2 do 4 proc. poparcia, a BE od 1 do 3 proc.

W wyborach uczestniczyło od 58 do 64 proc. osób uprawnionych do głosowania . W glosowaniu z marca 2024 roku frekwencja wyniosła 59,8 proc.

Niedzielne wybory w Portugalii były drugim przedterminowym głosowaniem do parlamentu od 10 marca 2024 roku, kiedy to wygrał Sojusz Demokratyczny premiera Luisa Montenegro. W związku z podejrzeniami dotyczącymi uwikłania w korupcję Montenegro wystąpił 11 marca 2025 roku do izby o wotum zaufania, którego jednak nie otrzymał, co doprowadziło do rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów.