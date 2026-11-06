W skrócie Łukasz Osmalak i Bartosz Romowicz, posłowie Polski 2050, zostaną powołani na stanowiska wiceministrów w rządzie Donalda Tuska - potwierdziła Interia.

Według RMF FM Osmalak obejmie funkcję w Ministerstwie Infrastruktury, natomiast Romowicz zasili szeregi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Decyzja o nominacjach ma być wynikiem porozumienia zawartego pod koniec października między premierem Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią.

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Informację o tym, że Łukasz Osmalak i Bartosz Romowicz wezmą teki wiceministrów potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Obaj są posłami Polski 2050.

- Według mojej wiedzy obaj zostają wiceministrami. Były na ten temat rozmowy z KPRM - mówi Interii jedno ze źródeł w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowi wiceministrowie z Polski 2050

Pod koniec października premier spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącym klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymonem Hołownią. Jak poinformowało RMF FM, politykom udało się wypracować porozumienie w sprawie uzupełnienia rządu o członków Polski 2050.

Według RMF FM Łukasz Osmalak ma trafić do Ministerstwa Infrastruktury, a Bartosz Romowicz do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podpisanie nominacji - według RMF FM - ma odbyć się w drugiej połowie listopada.

Pokłosie odejścia Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu

Nominacje nastąpią po tym, jak do dymisji podała się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk kierowała pracą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W konsekwencji rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz Polska 2050 straciła stanowisko w rządzie. Następnie premier Donald Tusk zaproponował kierownictwo nad resortem Annie Bartol, będącej od 2024 r. stałą przedstawicielką Polski przy UE. Bartol ma rozpocząć pracę po zaprzysiężeniu przez prezydenta.

We wpisie z 27 października na platformie X Hołownia stwierdził, że "ucieczka liderki ugrupowania z partii i z rządu" wyrządza temu ugrupowaniu mierzalne szkody. Dodał, że premier zapewnił go jednak, iż "Polska 2050 utrzyma wpływ i swój udział w odpowiedzialności za sprawy kraju".