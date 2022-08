Dokument podpisali: marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła oraz przedstawiciel marszałka woj. dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i członek zarządu woj. dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

- Temat jest bardzo trudny, więc postanowiliśmy razem - jako cztery województwa - stawić mu czoło, bo tak łatwiej nie tylko będzie postawić diagnozę całego ekosystemu, ale i również wspólnie przygotować program ratunkowy dla Odry. Jesteśmy grupą inicjatywną, ponieważ chciałabym bardzo, żeby do naszego porozumienia dołączył Śląsk, gdzie swój bieg Odra zaczyna i chciałabym bardzo zaprosić do naszego porozumienia Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie - i takie rozmowy w ubiegły piątek przeprowadziłam - powiedziała marszałek Polak.

Reklama

Powstanie zespół ekspercki

W porozumieniu marszałkowie zadeklarowali powołanie międzyregionalnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie diagnoza ekosystemu i wyznaczenie kierunków działania w zakresie poprawy stanu środowiska Odry. Ponadto z pomocą naukowców z uczelni ze wszystkich regionów ma być prowadzony monitoring jakości wody w Odrze oraz pozostałych wód powierzchniowych.

Jak przekazano w komunikacie wspólnie wypracowany program zawierający naukowe rekomendacje działań zmierzających do wsparcia odbudowy ekosystemu Odry zostanie przedłożony rządowi, parlamentowi i sejmikom wojewódzkim w celu skutecznego i szybkiego jego wdrożenia.

- To porozumienie jest tak naprawdę listem intencyjnym, który otwiera możliwości wspólnego działania, współpracy ponad podziałami politycznymi. To jest porozumienie samorządowe. My samorządowcy w Polsce zachodniej nie mamy żadnych wątpliwości, że należy przede wszystkim współpracować z ekspertami. Bardzo chcemy, żeby rzetelną diagnozę pomogli nam przygotować nasi naukowcy z Uniwersytetów Zielonogórskiego, Szczecińskiego, Opolskiego i w oparciu o nią dopiero możemy przygotować program rewitalizacji Odry - dodała Polak.

Marszałkowie zaproponują zmiany w przepisach prawa wodnego

Ponadto marszałkowie zapowiedzieli, że dokonają analizy ustawy dotyczącej prawa wodnego pod kątem współpracy samorządów, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz innych służb państwowych, celem wypracowania postulatów dotyczących zmian w przepisach mających usprawnić zarządzanie zasobami wodnymi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Samorządowcy zapowiedzieli również wspieranie działań mających na celu szacowanie szkód wynikających z katastrofy ekologicznej na Odrze.

W poniedziałek władze samorządowe regionu lubuskiego przekazały również sprzęt o wartości 100 tys. zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego. Były to m.in. środki ochrony osobistej, podbieraki, wodery czy myjki ciśnieniowe.