Środa zapowiada się jako kolejny dzień z zachmurzeniem przeważnie dużym i całkowitym. Tylko na południowym zachodzie będą się pojawiać rozpogodzenia.

- Jeszcze rano, a na północnym wschodzie nawet do południa, mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 m - przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura do 11 stopni Celsjusza

Nadal na północnym wschodzie możliwe są słabe opady mżawki, która rano lokalnie może być marznąca.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam temperatura wzrośnie nawet do 11 stopni Celsjusza. Ok. 5 stopni na plusie powinno być w centrum kraju, a do 2 stopni Celsjusza wskażą termometry na północnym wschodzie.

