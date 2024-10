Poranna pogoda pełna wyzwań. "Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach"

Wiele miejsc kraju od rana skrytych jest w gęstej mgle, ograniczającej widzialność do około 200, a lokalnie w dolinach do około 100 metrów. Oprócz tego jest zimno: o godz. 6:00 w Zakopanem i Jeleniej Górze zanotowano -2 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z czasem będzie jednak coraz lepiej.