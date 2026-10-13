Poranek na minusie, dzień z nową porcją chłodu. Może być ślisko

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Rano było mroźnie i na mostach i wiaduktach trzeba uważać na śliską nawierzchnię. W wielu miejscach występowały też gęste mgły, które mocno ograniczały widzialność. Oba te zjawiska wrócą pod koniec dnia. Wciąż będzie chłodno i nieprzyjemnie w wielu miejscach, a wysoko w górach sypnie śnieg.

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Poranne mgły w Przemyślu. We wtorek te zjawiska pojawiły się w zachodniej Polsce, w nocy z wtorku na środę mogą wrócić
Poranne mgły ograniczały miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 14 stopni Celsjusza PAP/Darek Delmanowicz/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Spadnie deszcz i śnieg, ale na niektórych terenach będzie znacznie spokojniej. "Przed nami chłodny, ale miejscami pogodny jesienny dzień" - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek. Rano pojawiają się gęste mgły, które wrócą po zachodzie słońca. Miejscami może też być ślisko.

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Pogoda i "śliskość nawierzchni". Zimno w całym kraju

We wtorek rano na zachodzie kraju, zwłaszcza w rejonie dolin rzek Odra, Bóbr, Obra i Noteć, pojawiły się gęste mgły, ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Powinny one całkowicie ustąpić znacznie przed południem, ale nie są jedynym zagrożeniem.

Miejscami przy gruncie temperatura spadła poniżej zera, "co może skutkować pojawieniem się śliskości nawierzchni (głównie mosty i wiadukty)" - zwraca uwagę IMGW. Tam, gdzie jest najzimniej kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

O godz. 8:00 przymrozki na poziomie -0,3 st. C zanotowano w Kłodzku. We wtorek w ciągu dnia będzie chłodno, tak jak na samym początku tygodnia. W większości kraju zanotujemy od 10 do 14 stopni Celsjusza, a w kotlinach Karpackich jeszcze mniej: w okolicach 7-9 stopni.

Wtorek będzie nie tylko chłodnym, ale też dość mokrym dniem, choć z wyjątkami.

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Słaby deszcz i śnieg za dnia. W nocy kolejne mgły i przymrozki

Pochmurnie będzie w przeważającej części kraju, choć na zachodzie będzie jaśniej i tam nie powinno padać. Na wschodzie możemy zanotować lokalnie słabe opady deszczu, ale nie będą to jedyne opady we wtorek.

W Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza możliwe będą słabe opady śniegu.

W całej Polsce wiatr będzie słaby, a praktycznie tylko nad morzem umiarkowany.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza; zachodnia część kontynentu wyróżniona odcieniami pomarańczowego i żółtego, wskazującymi wyższe od normy temperatury, natomiast środkowa i południowo-wschodnia Europa pokryta intensywnym niebi...
We wtorek rano miejscami wystąpiły przymrozki i mgły. W nocy oba te zjawiska lokalnie powrócąWXChartsmateriał zewnętrzny

Po zachodzie słońca do Polski wrócą przymrozki. Trzeba na nie uważać w kotlinach karpackich, gdzie temperatura może spaść do -3, -1 st. C. Oprócz tego we wschodniej części kraju, zwłaszcza w kotlinach górskich i dolinach rzek znowu mogą się pojawić mgły, ograniczające widzialność do około 100-200 metrów.

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