Spadnie deszcz i śnieg, ale na niektórych terenach będzie znacznie spokojniej. "Przed nami chłodny, ale miejscami pogodny jesienny dzień" - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek. Rano pojawiają się gęste mgły, które wrócą po zachodzie słońca. Miejscami może też być ślisko.

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Pogoda i "śliskość nawierzchni". Zimno w całym kraju

We wtorek rano na zachodzie kraju, zwłaszcza w rejonie dolin rzek Odra, Bóbr, Obra i Noteć, pojawiły się gęste mgły, ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Powinny one całkowicie ustąpić znacznie przed południem, ale nie są jedynym zagrożeniem.

Miejscami przy gruncie temperatura spadła poniżej zera, "co może skutkować pojawieniem się śliskości nawierzchni (głównie mosty i wiadukty)" - zwraca uwagę IMGW. Tam, gdzie jest najzimniej kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

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O godz. 8:00 przymrozki na poziomie -0,3 st. C zanotowano w Kłodzku. We wtorek w ciągu dnia będzie chłodno, tak jak na samym początku tygodnia. W większości kraju zanotujemy od 10 do 14 stopni Celsjusza, a w kotlinach Karpackich jeszcze mniej: w okolicach 7-9 stopni.

Wtorek będzie nie tylko chłodnym, ale też dość mokrym dniem, choć z wyjątkami.

Słaby deszcz i śnieg za dnia. W nocy kolejne mgły i przymrozki

Pochmurnie będzie w przeważającej części kraju, choć na zachodzie będzie jaśniej i tam nie powinno padać. Na wschodzie możemy zanotować lokalnie słabe opady deszczu, ale nie będą to jedyne opady we wtorek.

W Tatrach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza możliwe będą słabe opady śniegu.

W całej Polsce wiatr będzie słaby, a praktycznie tylko nad morzem umiarkowany.

We wtorek rano miejscami wystąpiły przymrozki i mgły. W nocy oba te zjawiska lokalnie powrócą WXCharts materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca do Polski wrócą przymrozki. Trzeba na nie uważać w kotlinach karpackich, gdzie temperatura może spaść do -3, -1 st. C. Oprócz tego we wschodniej części kraju, zwłaszcza w kotlinach górskich i dolinach rzek znowu mogą się pojawić mgły, ograniczające widzialność do około 100-200 metrów.

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