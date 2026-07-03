Pora wyjąć parasole. Szykuje się seria nieprzyjemnych zmian w pogodzie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Aktualizacja

Wkroczyliśmy w chłodniejszą fazę lipca. Na upał w najbliższym czasie nie ma żadnych szans, zamiast tego doświadczymy mocnego spadku temperatur. Lokalnie w ciągu dnia będzie nie więcej niż kilkanaście stopni. Do Polski wkroczą też fronty atmosferyczne, niosące kolejne burze oraz większe ilości deszczu. Ocieplenie pojawi się nie wcześniej niż pod koniec przyszłego tygodnia.

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Deszczowa i burzowa aura w ciągu kolejnych dni utrzyma się w wielu częściach Polski - wynika z prognoz IMGW
Deszcze i burze w najbliższych dniach będą się pojawiać w wielu miejscach kraju - wynika z prognoz IMGWWojciech Stróżyk/ReporterEast News

W skrócie

  • W kolejnych dniach wystąpi wyraźny spadek temperatur i powrót intensywnych opadów deszczu oraz burz.
  • Weekend przyniesie pochmurną i deszczową aurę, z burzami, silnym wiatrem i niższymi niż dotąd temperaturami.
  • Ochłodzenie utrzyma się przez wiele kolejnych dni, większy wzrost temperatur prognozowany jest na koniec przyszłego tygodnia.
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Jeszcze nie wszyscy zdążyli zapomnieć o rekordowych upałach, które opanowały nasz kraj w miniony weekend, a już pogoda przestawia się na nowe tory. Temperatury spadają i kolejne dni przyniosą zdecydowane ochłodzenie. Do tego wrócą deszcze, miejscami bardzo intensywne - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Koniec upału w Polsce. Będzie tylko chłodniej

Wciąż jest ciepło w dużej części Polski, jednak upału już nigdzie nie notujemy. W czwartek najcieplejszym miejscem było Opole z temperaturą na poziomie 28,1 st. C, zaś w dużej części kraju było do 26-27 stopni. Kolejne dni będą jednak wyraźnie chłodniejsze, i to znacznie.

Postępujące zmiany odczuwamy w piątek. O godz. 13:00 w zdecydowanej większości województw nie było jeszcze 20 stopni, a w najcieplejszych Siedlcach zanotowano 23,2 st. C. Powinniśmy się powoli przyzwyczajać do myśli, że w najbliższym czasie będą to maksymalne wartości. Dodatkowo doświadczymy też nieprzyjemnej, mokrej aury.

Prognoza opadów atmosferycznych dla Polski na okres od 3 do 12 lipca 2026 roku z podziałem na poszczególne dni, prezentująca ilość opadów w milimetrach w różnych regionach kraju, z wyraźnie zaznaczonymi wyższymi wartościami opadów 7 lipca na północnym ...
Będzie deszczowo, w niektóre dni w całym kraju. Aura prędko się nie poprawiIMGWmateriał zewnętrzny

Weekend zapowiada się na pochmurny i deszczowy w większości Polski. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, do tego nadejdą jeszcze burze z ulewami na poziomie 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz silnym wiatrem, dochodzącym do 80 km/h.

Mapa z prognozą opadów pokazuje intensywne strefy deszczu oznaczone czerwonymi i żółtymi kolorami, rozciągające się pasmami z południa na północ oraz liczne mniejsze obszary opadów zaznaczone na niebiesko, głównie w centralnej i północnej części kraju.
Najbliższy weekend przyniesie więcej deszczu oraz miejscowe burze z porywistym wiatremWXChartsmateriał zewnętrzny

Silne podmuchy mogą obniżać temperaturę odczuwalną, która i tak nie będzie zbyt wysoka. W sobotę i niedzielę możemy liczyć przeważnie na 17-20 stopni, a tylko miejscami będzie nieco więcej: do 23-25 st. C.

Niekorzystne zmiany nasilą się na początku przyszłego tygodnia, kiedy nie tylko czeka nas bardziej deszczowy, lecz również chłodniejszy okres.

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Burza i deszcz nie znikają. Wymagające warunki

Po weekendzie przez Polskę wciąż będą się przesuwać z zachodu na wschód kolejne fronty atmosferyczne, niosące deszcze, a lokalnie również burze w wielu miejscach.

Początkowo więcej opadów zanotujemy w zachodniej Polsce, choć we wtorek intensywniejsze opady zanotujemy w praktycznie całym kraju. Tego dnia bardziej ulewnie może być zwłaszcza na południowym wschodzie i na północnym zachodzie. Znowu będzie też burzowo.

Kolorowa mapa pogodowa przedstawiająca rozkład opadów oraz zachmurzenie w różnych regionach, z wyraźnie zaznaczonymi intensywnymi strefami opadów, szczególnie w centralnej i północno-zachodniej części obszaru.
Pierwsza część przyszłego tygodnia będzie deszczowa i nieprzyjemna niemal wszędzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Uczucie chłodu w tym czasie szczególnie mocno może towarzyszyć mieszkańcom północnej Polski: tam nawet w najcieplejszych godzinach dnia będzie nie więcej niż 17 stopni. W pozostałych miejscach termometry pokażą od 20 do 24 st. C.

Mapa Polski z naniesionymi anomaliami temperatury, gdzie centralna i północna część kraju oraz większy obszar południowo-wschodni objęte są wyraźnie niższymi wartościami kolorów niebieskich, podczas gdy na południowym zachodzie i przy południowej grani...
Po weekendzie ochłodzenie jeszcze się pogłębi i miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Środa będzie wyglądać bardzo podobnie, z pochmurną i deszczową aurą w wielu miejscach oraz burzami na Mazurach i Warmii. Znowu będzie przeważnie od 19 do około 23 stopni, a na najchłodniejszej Suwalszczyźnie około 17 st. C.

Intensywna strefa opadów z burzami, rozciągająca się pionowo przez wschodnią Polskę, z wyraźnie oznaczonymi różnymi poziomami opadów i zaznaczonymi izobarami ciśnienia atmosferycznego.
Mokro i burzowo może być przez kilka dni z rzędu. Pogoda zacznie się poprawiać w drugiej połowie przyszłego tygodniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Większego uspokojenia pogody oraz wyraźniejszego wzrostu temperatur doczekamy się nie wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Poprawa nie nastąpi jednak od razu. Wciąż na termometrach będzie przeważnie od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Temperatury wyraźnej wzrosną w okolicach przyszłego weekendu. Wtedy według synoptyków może być już do 27-28 stopni na zachodzie, a w niedzielę być może zanotujemy nawet do 29-30 stopni Celsjusza.

Zestaw map Polski z naniesionymi wartościami maksymalnych temperatur powietrza w stopniach Celsjusza przedstawiający prognozę na kolejne dni lipca 2026, ze stopniowym wzrostem temperatur od zachodu na wschód i wyraźnym nasileniem upałów pod koniec okre...
Po weekendzie nastąpi apogeum ochłodzenia w naszym kraju. Nie wszędzie będzie powyżej 20 stopniIMGWmateriał zewnętrzny

Jest więc realna szansa na to, że końcówka przyszłego tygodnia znowu będzie upalna. Jednocześnie stopniowo strefa opadów deszczu będzie się zmniejszać i w niedzielę ograniczy się głównie do południa kraju.

Na potwierdzenie tych prognoz wciąż jednak jest za wcześnie i musimy poczekać na kolejne wyliczenia.

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